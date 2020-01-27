В ДНР заявили о 74 нарушениях перемирия Украиной за неделю

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские силовики 74 раза нарушили перемирие в Украинские силовики 74 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве сообщали, что с 13 по 20 января зафиксировали 31 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За период с 20 по 26 января было зафиксировано 74 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины . По территории республики было выпущено 237 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - сказал представитель СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.