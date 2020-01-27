Росатом планирует в 2020 году добыть первую партию золота в Якутии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Урановый холдинг госкорпорации "Росатом" АО "Атомредметзолото" (АРМЗ) в 2019 году начал добычу золота в Якутии, в нынешнем году намечено добыть его первую партию, сообщила пресс-служба АРМЗ.
"Стартовал проект по добыче золота в Якутии, в планах на 2020 год – получить первую партию драгоценного металла", - говорится в сообщении. О каком месторождении идет речь, не уточняется.
Добыча золота - исторически не новый проект для Росатома. В советские времена отечественная атомная отрасль добывала более половины всего золота в СССР.