Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T10:22+0300
https://ria.ru/20200127/1563909781.html
Росатом планирует в 2020 году добыть первую партию золота в Якутии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/14/1526471435_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_184098533a5513f3c1b6393cdb3a0dc8.jpg
РИА Новости

Росатом планирует в 2020 году добыть первую партию золота в Якутии

10:17 27.01.2020 (обновлено: 10:22 27.01.2020)
880
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк"Росатом"
Росатом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
"Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Урановый холдинг госкорпорации "Росатом" АО "Атомредметзолото" (АРМЗ) в 2019 году начал добычу золота в Якутии, в нынешнем году намечено добыть его первую партию, сообщила пресс-служба АРМЗ.
"Стартовал проект по добыче золота в Якутии, в планах на 2020 год – получить первую партию драгоценного металла", - говорится в сообщении. О каком месторождении идет речь, не уточняется.
Добыча золота - исторически не новый проект для Росатома. В советские времена отечественная атомная отрасль добывала более половины всего золота в СССР.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
21 января, 17:41Ядерные технологии
"Росатом" создаст новую компанию в области квантовых технологий
1301002
Обсудить 4
РосатомЯкутияЭкономикаРоссия
Рекомендуем
Рабочие на конвейере сборочного цеха на производстве автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе
Горьковский автозавод возобновил работу
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий
Сотрудник Челябинского трубопрокатного завода в цехе Высота 239
Исследование: ситуация в производственном секторе России улучшается
Эфиопия
Эфиопия и Росатом готовятся к строительству АЭС, рассказал посол
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Росатом" создал провод, который поможет "увидеть" начало Вселенной
Здание инспекции Федеральной налоговой службы РФ
РБК: ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Посетитель в аптеке
Йод в России за год подорожал в полтора раза
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Кружка пива
Нижегородское пиво начали экспортировать в семь стран
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ)
Исследование показало отношение россиян к искусственному интеллекту
Стенд РЖД на выставке
﻿РЖД объяснили, почему не планируют продавать ФГК и ФПК
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Автомобили скорой помощи
Власти Челябинска объяснили, почему скорая не приехала к ребенку
Жители Украины проводят протестную акцию у здания компании Нафтогаз-Украина
Украине грозит замерзание: суд арестовал активы "Укртрансгаза"
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Лента новостейМолния