Самолет "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости . Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

На борту находились 262 пассажира и десять членов экипажа. Пострадавших нет, добавил собеседник агентства.

"Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. <...> Пассажиры и багаж пройдут дополнительный осмотр", — рассказал представитель аэропорта.

Очередная волна ложных сообщений о минированиях началась в разных российских регионах с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. На прошлой неделе Федеральная служба безопасности определила, что подобные письма злоумышленники рассылали с помощью зарегистрированного в Нидерландах сервиса Startmail.com. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу, но эксперты сомневаются в действенности таких блокировок.