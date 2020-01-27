Самолет "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
На борту находились 262 пассажира и десять членов экипажа. Пострадавших нет, добавил собеседник агентства.
"Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. <...> Пассажиры и багаж пройдут дополнительный осмотр", — рассказал представитель аэропорта.
Оперативные службы проверили воздушное судно, взрывных устройств обнаружено не было. Повторный вылет запланирован на 20:30 (мск).
© PlaneRadarМаршрут полета самолета авиакомпании "Аэрофлот", экстренно вернувшегося в Хабаровск, опубликованный сервисом PlaneRadar
Маршрут полета самолета авиакомпании "Аэрофлот", экстренно вернувшегося в Хабаровск, опубликованный сервисом PlaneRadar
Очередная волна ложных сообщений о минированиях началась в разных российских регионах с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. На прошлой неделе Федеральная служба безопасности определила, что подобные письма злоумышленники рассылали с помощью зарегистрированного в Нидерландах сервиса Startmail.com. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу, но эксперты сомневаются в действенности таких блокировок.