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Самолет "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
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РИА Новости

Самолет "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

10:09 27.01.2020 (обновлено: 12:19 27.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
На борту находились 262 пассажира и десять членов экипажа. Пострадавших нет, добавил собеседник агентства.

"Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. <...> Пассажиры и багаж пройдут дополнительный осмотр", — рассказал представитель аэропорта.

Оперативные службы проверили воздушное судно, взрывных устройств обнаружено не было. Повторный вылет запланирован на 20:30 (мск).
© PlaneRadarМаршрут полета самолета авиакомпании "Аэрофлот", экстренно вернувшегося в Хабаровск, опубликованный сервисом PlaneRadar
Маршрут полета самолета авиакомпании Аэрофлот, экстренно вернувшегося в Хабаровск, опубликованный сервисом PlaneRadar
© PlaneRadar
Маршрут полета самолета авиакомпании "Аэрофлот", экстренно вернувшегося в Хабаровск, опубликованный сервисом PlaneRadar
Очередная волна ложных сообщений о минированиях началась в разных российских регионах с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. На прошлой неделе Федеральная служба безопасности определила, что подобные письма злоумышленники рассылали с помощью зарегистрированного в Нидерландах сервиса Startmail.com. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу, но эксперты сомневаются в действенности таких блокировок.
Блокировка доступа
23 января, 10:31
Роскомнадзор заблокировал сервис, рассылавший сообщения о минировании
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АэрофлотМоскваРоссияХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Это ответ на то что ФСБ сервер какой-то там заблокировало в Нидерландах? Ну вот тогда вам новый уровень атак, посложнее задачка, а самое главное позатратнее в разы для государства и госкомпании. Сажать самолёты, топливо, компенсация билетов, угроза аварий. До сих пор не считают это террактами? Из серии хлопушки газа?
27 января, 10:44
КМКостя Магомедов
810100
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