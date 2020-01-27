В Краснодаре исследуют анализы прилетевшего из Китая мужчины

КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Анализы на коронавирус снятого в Краснодаре с авиарейса из Китая мужчины отправлены на исследование в Новосибирск и Ставрополь в целях исключения заражения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Анализы на коронавирус снятого в Краснодаре с авиарейса из Китая мужчины отправлены на исследование в Новосибирск и Ставрополь в целях исключения заражения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспортребнадзора

Ранее специалисты Роспотребнадзора в связи с распространением нового коронавируса из КНР усилили режим работы в аэропортах Краснодара и Сочи, проверяя тепловизорами пассажиров, прибывающих рейсами из Азии. В воскресенье пассажир авиарейса из китайского города Санья с повышенной температурой был выявлен по прилёту в Краснодар, его отправили в местную инфекционную больницу,

"Ему поставлен диагноз "грипп" после лабораторных исследований. С ним жена была, контактная. Пронаблюдали, всё нормально, взяли пробы, отпустили ее, дома она уже. Для того чтобы исключить коронавирус, пробы его отправлены в Ставрополь в референс-центр и в Новосибирск. Эти референс-центры оснащены тест-системами на распознавание этого нового коронавируса", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что специалисты службы забирали мужчину из аэропорта в костюмах для защиты от опасных инфекций в соответствии с установленным алгоритмом действий.

"Это наши специальные костюмы, они в них всегда работают. Это у нас алгоритм работы такой. Если выявлен человек с превышением температуры на борту… Сейчас у нас двойной усиленный контроль: раз прошли с тепловизором, потом ещё раз… Чтобы он не заражал дальше, его сразу в аэропорту изолируют, приезжают сотрудники в костюмах для особо опасных инфекций, укладывают на носилки, увозят в больницу", - уточнили в ведомстве.