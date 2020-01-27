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В Краснодаре исследуют анализы прилетевшего из Китая мужчины
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РИА Новости

В Краснодаре исследуют анализы прилетевшего из Китая мужчины

10:06 27.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В лаборатории. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Анализы на коронавирус снятого в Краснодаре с авиарейса из Китая мужчины отправлены на исследование в Новосибирск и Ставрополь в целях исключения заражения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспортребнадзора.
Ранее специалисты Роспотребнадзора в связи с распространением нового коронавируса из КНР усилили режим работы в аэропортах Краснодара и Сочи, проверяя тепловизорами пассажиров, прибывающих рейсами из Азии. В воскресенье пассажир авиарейса из китайского города Санья с повышенной температурой был выявлен по прилёту в Краснодар, его отправили в местную инфекционную больницу,
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"Ему поставлен диагноз "грипп" после лабораторных исследований. С ним жена была, контактная. Пронаблюдали, всё нормально, взяли пробы, отпустили ее, дома она уже. Для того чтобы исключить коронавирус, пробы его отправлены в Ставрополь в референс-центр и в Новосибирск. Эти референс-центры оснащены тест-системами на распознавание этого нового коронавируса", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что специалисты службы забирали мужчину из аэропорта в костюмах для защиты от опасных инфекций в соответствии с установленным алгоритмом действий.
"Это наши специальные костюмы, они в них всегда работают. Это у нас алгоритм работы такой. Если выявлен человек с превышением температуры на борту… Сейчас у нас двойной усиленный контроль: раз прошли с тепловизором, потом ещё раз… Чтобы он не заражал дальше, его сразу в аэропорту изолируют, приезжают сотрудники в костюмах для особо опасных инфекций, укладывают на носилки, увозят в больницу", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе агентству также сообщили, что остальные пассажиры рейса чувствуют себя хорошо.
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