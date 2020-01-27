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2020-01-27T10:37+0300
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Рогозин показал на видео сборку ракет-носителей "Союз"
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РИА Новости

Рогозин показал на видео сборку ракет-носителей "Союз"

10:02 27.01.2020 (обновлено: 10:37 27.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевТехнический комплекс космодрома "Восточный"
Технический комплекс космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин продемонстрировал процесс сборки ракет-носителей "Союз-2".
На опубликованном в Twitter видео показаны несколько составных частей ракеты. Работа над деталями корпуса, а также двигателями "Союз-2" проходит в техническом комплексе.
"Союз-2" — семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса, разработанное самарским ракетно-космическим центром "Прогресс".
Ранее Рогозин заявил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируются пять пусков: в апреле, мае, июне, июле и ноябре.
Международная космическая станция
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Хочу стать космонавтомСоюз-2Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
А где сборка то? Показан какой-то склад и очередная большая группа высокоэффективных менеджеров, как пингвины ходящие стаей.
27 января, 10:54
MYMake Yellowstone Great Again
630005
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