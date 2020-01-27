Рогозин показал на видео сборку ракет-носителей "Союз"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин продемонстрировал процесс сборки ракет-носителей "Союз-2".
В Техническом комплексе идёт сборка пяти ракет ""Союз-2" пусковой кампании этого года pic.twitter.com/G6FnCWzB0k— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 27, 2020
На опубликованном в Twitter видео показаны несколько составных частей ракеты. Работа над деталями корпуса, а также двигателями "Союз-2" проходит в техническом комплексе.
"Союз-2" — семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса, разработанное самарским ракетно-космическим центром "Прогресс".
Ранее Рогозин заявил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируются пять пусков: в апреле, мае, июне, июле и ноябре.
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