В Южной Корее сообщили о минимальном за 18 лет числе бежавших из КНДР

СЕУЛ, 27 янв – РИА Новости. Число северокорейских граждан, которые бежали в Число северокорейских граждан, которые бежали в Южную Корею в 2019 году, стало минимальным с 2001 года, следует из данных, опубликованных министерством объединения РК.

По данным с официального сайта министерства, в общей сложности 1047 северокорейских перебежчиков прибыли в Южную Корею в 2019 году, всего 202 мужчины и 845 женщин.

Последний раз меньшее число было зарегистрировано в 2001 году, тогда в Южную Корею прибыли 1043 гражданина КНДР . В следующие годы число варьировалось от примерно 1100 до 2900 человек в год.

Максимум был достигнут в 2009 году - 2914 человек. С момента прихода к власти нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына в конце 2011 года ежегодно на юг прибывали примерно от 1100 до 1500 человек. В 2018 году в Южную Корею бежали 1137 граждан КНДР, а в 2017 - 1127 человек.