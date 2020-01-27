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В Южной Корее сообщили о минимальном за 18 лет числе бежавших из КНДР
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РИА Новости

В Южной Корее сообщили о минимальном за 18 лет числе бежавших из КНДР

09:58 27.01.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейский КПП на границе с Северной Кореей
Южнокорейский КПП на границе с Северной Кореей
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейский КПП на границе с Северной Кореей. Архивное фото
СЕУЛ, 27 янв – РИА Новости. Число северокорейских граждан, которые бежали в Южную Корею в 2019 году, стало минимальным с 2001 года, следует из данных, опубликованных министерством объединения РК.
По данным с официального сайта министерства, в общей сложности 1047 северокорейских перебежчиков прибыли в Южную Корею в 2019 году, всего 202 мужчины и 845 женщин.
Последний раз меньшее число было зарегистрировано в 2001 году, тогда в Южную Корею прибыли 1043 гражданина КНДР. В следующие годы число варьировалось от примерно 1100 до 2900 человек в год.
Максимум был достигнут в 2009 году - 2914 человек. С момента прихода к власти нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына в конце 2011 года ежегодно на юг прибывали примерно от 1100 до 1500 человек. В 2018 году в Южную Корею бежали 1137 граждан КНДР, а в 2017 - 1127 человек.
Примечательно, что если в 1998 году на юг бежали в основном мужчины, то с 2000-х годов количество женщин-перебежчиков резко возросло и в последние годы стабильно составляет около 80%.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с президентом США Дональдом Трампом к югу от военной демаркационной линии, которая разделяет Северную и Южную Корею. 30 июня 2019
30 июня 2019, 09:49
Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
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