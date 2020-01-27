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Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
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РИА Новости

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

09:57 27.01.2020 (обновлено: 11:34 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство добавило в перечень услуг МФЦ получение сведений о трудовой деятельности граждан, содержащихся в их индивидуальных лицевых счетах, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
Ранее такую информацию можно было получить только в Пенсионном фонде.
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Электронные трудовые книжки

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках. Документ вступил в силу с 1 января 2020 года.
Теперь работник сможет запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Работодатель должен уведомить работника о новых правилах до 30 июня 2020 года. При этом работник может выбрать, какой тип трудовой книжки ему будет удобнее. Письменное заявление со своим выбором он вправе подать до 31 декабря 2020 года.
С 1 января 2021 года при приеме впервые поступивших на работу сотрудников организации будут заводить только электронные трудовые книжки.
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Пенсионный фонд РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Теоретически выглядит всё замечательно, но при нашем бардаке в каждой второй организации, поиск своего трудового стажа может превратиться в большую головную боль. Мне как-то спокойнее с трудовой книжкой на руках).
27 января, 11:02
id10001
3001106
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