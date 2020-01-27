Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания. Архивное фото

Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство добавило в перечень услуг МФЦ получение сведений о трудовой деятельности граждан, содержащихся в их индивидуальных лицевых счетах, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Ранее такую информацию можно было получить только в Пенсионном фонде.

Теперь ПФР будет предоставлять сведения в любом своем отделении и МФЦ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.

Электронные трудовые книжки

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках. Документ вступил в силу с 1 января 2020 года.

Теперь работник сможет запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Работодатель должен уведомить работника о новых правилах до 30 июня 2020 года. При этом работник может выбрать, какой тип трудовой книжки ему будет удобнее. Письменное заявление со своим выбором он вправе подать до 31 декабря 2020 года.