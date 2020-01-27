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В Пермском крае после ДТП с 15 пострадавшими возбуждено уголовное дело
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РИА Новости

В Пермском крае после ДТП с 15 пострадавшими возбуждено уголовное дело

09:50 27.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФАвтомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
© Фото : ГУ МЧС РФ
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом с 15 пострадавшими на автомобильной дороге М-7 "Волга" в Пермском крае по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте ГУМВД России по Пермскому краю.
"Следствием отдела МВД России по Нытвенскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Авария с участием автобуса на трассе М7: есть пострадавшие
26 января, 14:44
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
Предварительно установлено, что 26 января в 08.34 по автодороге М-7 "Волга" двигался автобус "КАВЗ" по маршруту "Чайковский-Пермь". В нем находились 11 пассажиров. На 414 километре трассы водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой автомашиной Hyundai под управлением гражданина 1993 года рождения и с легковым автомобилем Opel Meriva под управлением мужчины 1962 года рождения.
В результате ДТП пострадали водитель и 10 пассажиров автобуса, один из них несовершеннолетний 2013 года рождения, три пассажира автомобиля Opel Meriva и водитель Hyundai. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу. Десятерым из них рекомендовано амбулаторное лечение.
Продолжается расследование, направленное на установление всех обстоятельств аварии.
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