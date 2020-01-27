Сенатор: Союзное государство России и Белоруссии стало основой ЕАЭС

Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 года, после ратификации документа парламентами двух стран.

"Юбилей, 20-летие Союзного договора имеет судьбоносное значение в развитии интеграции на пространстве бывшего СССР, поскольку этот союз является, по существу, локомотивом интеграции. Во многом благодаря опыту Союзного государства удалось сделать последующие шаги в сторону интеграции, в том числе создание в 2000 году Евразийского экономического сообщества, затем Таможенного союза, сформировать Единое экономическое пространство и в 2015 году - Евразийский экономический союз", - сказал сенатор.

По его словам, реализация Союзного договора позволила разработать прочную нормативно-правовую основу для углубленного интеграционного сотрудничества России и Белоруссии во всех сферах жизни.

"В частности, уже сегодня принято 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, которые охватывают практически все направления двустороннего сотрудничества. Активно развивается практическое сотрудничество в сфере создания инфраструктурных проектов, энергетики, космической отрасли, в сфере безопасности, военно-техническом сотрудничестве, а также молодежной политике, образовании, здравоохранении и других", - отметил Васильев.

Но как бы активно не развивалось сотрудничество, жизнь неизменно подбрасывает все новые и новые проблемы, которые необходимо оперативно решать, добавил политик. "В частности, достигнув определенного, достаточно высокого уровня интеграционного развития, встает вопрос, каким будет алгоритм дальнейшего взаимодействия, степень углубления интеграции", - пояснил законодатель.

С точки зрения углубления экономической интеграции, серьезных противоречий не возникает. Так, обе стороны считают, что совместные сельскохозяйственные проекты, развитие машиностроения, электроники и ряда других отраслей могли бы стать драйверами существенного экономического прорыва наших стран, сказал Васильев.

"Также на это должна быть направлена в целом вся производственная и научная кооперация, что будет способствовать повышению конкурентноспособности как российской, так и белорусской продукции. Также перспективно двустороннее сотрудничество в информационных и телекоммуникационных технологиях и, как следствие, в обеспечении информационной безопасности", - отметил он.

При этом сенатор выразил уверенность, что более глубокая интеграция могла бы ускорить экономический рост и России, и Белоруссии.

"В качестве примера, можно говорить о том, что, например, сотрудничество госкорпорации "Роскосмос" и Национальной академии наук Белоруссии привело к тому, что уже на сегодняшний день сформирована и эффективно работает кооперация более чем 70 российских и белорусских предприятий и организаций", - сказал парламентарий.

По мнению Васильева, серьезные перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства и в сфере транспорта. Реализация поставленных задач может занять несколько лет. "Речь идет о проекте высокоскоростной железной дороги Санкт-Петербург – Гамбург, куда планируется привлечь деньги частных инвесторов. Требуется также реконструкция трассы М10 от границы России до границы Польши через территорию Белоруссии", - напомнил он.

По мнению сенатора, сложным вопросом на сегодняшний день является вопрос согласования условий транзита нефти. "Пока Москва и Минск находятся в процессе урегулирования данного вопроса", - сказал сенатор.

Что касается введения единой валюты, то здесь, по мнению Васильева, "сначала необходимо перейти на торговлю за российские рубли, а введение единой валюты может стать уже следующим шагом".