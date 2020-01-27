Рейс "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск после звонка о минировании

"Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. Все экстренные службы приведены в готовность. На борту 262 пассажира и 10 членов экипажа", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в экстренных службах Москвы, по данным на 9.40 мск, самолет находился над Амурской областью. По плану, самолет должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево, но сейчас борт возвращается в Хабаровск.