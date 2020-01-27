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Рейс "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск после звонка о минировании
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РИА Новости

Рейс "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск после звонка о минировании

09:37 27.01.2020 (обновлено: 10:32 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК/МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший в понедельник днем из Хабаровска в Москву, возвращается в аэропорт вылета после сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
"Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. Все экстренные службы приведены в готовность. На борту 262 пассажира и 10 членов экипажа", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, поступил "сигнал о "минировании"".
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах Москвы, по данным на 9.40 мск, самолет находился над Амурской областью. По плану, самолет должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево, но сейчас борт возвращается в Хабаровск.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Анонимный звонок о минировании
23 января, 14:42
ФСБ нашла источник сообщений о минировании
07455031
Обсудить 7
АэрофлотМоскваХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Звонки о минировании необходимо приравнивать к терроризму, без срока давности и территориальной принадлежности. Найти, привезти в Россию (если он за рубежом), судить, обязать выплатить ущерб и пожизненный срок. Чем жёстче будут действовать наши спецслужбы, тем меньше будет желающих так "шутить"
27 января, 10:26
Владимир Леонов
3710100
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