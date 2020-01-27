Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек

ОМСК, 27 янв — РИА Новости. Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, жертвам его продали под видом алкоголя, сообщил в понедельник региональный СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Покровка Омской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции <...>"). По версии следствия, ранее судимый подозреваемый под видом алкоголя продал местным жителям по 100 рублей за пол-литра спиртосодержащую жидкость — технический спирт", — сообщается на сайте СК по Омской области.
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После употребления суррогата умерли 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина, добавляет ведомство. В больнице с признаками острого отравления метанолом находятся еще пять человек — 64-летняя супруга скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей.
Как уточнили в УМВД по Омской области, 37-летний житель Покровки был задержан 25 января и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Во время обыска у него нашли емкости с остатками суррогата, которые отправлены на экспертизу, отмечают в региональном СК. По информации прокуратуры, мужчина купил емкость с техническим спиртом в январе 2020 года. Отмечается, что, разбавив технический спирт водой, он разлил жидкость в бутылки объемом 0,5 литра.
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