Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек

После употребления суррогата умерли 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина, добавляет ведомство. В больнице с признаками острого отравления метанолом находятся еще пять человек — 64-летняя супруга скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей.

Как уточнили в УМВД по Омской области, 37-летний житель Покровки был задержан 25 января и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Во время обыска у него нашли емкости с остатками суррогата, которые отправлены на экспертизу, отмечают в региональном СК. По информации прокуратуры, мужчина купил емкость с техническим спиртом в январе 2020 года. Отмечается, что, разбавив технический спирт водой, он разлил жидкость в бутылки объемом 0,5 литра.