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В Австралии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Австралии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом

09:31 27.01.2020
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© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пятый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Австралии, сообщает портал news.com.au.
Диагноз был подтвержден у 21-летней женщины из Китая. По данным портала, она прилетела прямым рейсом в Сидней из китайского города Ухань и пришла в больницу, как только заметила у себя соответствующие симптомы.
Ранее сообщалось, что три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, еще один - в Мельбурне (штат Виктория).
По данным портала, в настоящий момент под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся еще 10 человек - шесть в штате Новый Южный Уэльс и четыре в штате Западная Австралия.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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Распространение нового коронавирусаАвстралияВ мире
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