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"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв Холокоста
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РИА Новости
"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв Холокоста
Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес. В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.
2020-01-27T09:28+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=24759525&type=mp4
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"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв Холокоста

09:28 27.01.2020 (обновлено: 11:37 27.01.2020)
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Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес. В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.
27 января 1945 года советские войска вошла в Освенцим и освободили его от фашистов. С 2005 года эта дата отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. На территории Освенцима и других лагерей сегодня находятся музеи и мемориалы.
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