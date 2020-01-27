"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв Холокоста
Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес.
В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.
Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес.
В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.
27 января 1945 года советские войска вошла в Освенцим и освободили его от фашистов. С 2005 года эта дата отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. На территории Освенцима и других лагерей сегодня находятся музеи и мемориалы.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.