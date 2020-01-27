Психологи работают с детьми, брошенными отцом в Шереметьево

"Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, проходят там первичную диагностику, психоэмоциональное состояние у детей в такой ситуации может быть разным, но с ними работают специалисты всех направлений - и врачи, и психологи. Когда дети вернутся сюда, им тоже будет оказываться психологическая помощь", - сказала Трегубенко.

По её словам, психологи также помогут в восстановлении детско-родительских отношений, если будет принято решение передать мальчиков родной матери.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.