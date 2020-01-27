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Психологи работают с детьми, брошенными отцом в Шереметьево
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РИА Новости

Психологи работают с детьми, брошенными отцом в Шереметьево

09:25 27.01.2020 (обновлено: 09:31 27.01.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДети
Дети
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Дети. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Детям, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, оказывается психологическая помощь, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
"Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, проходят там первичную диагностику, психоэмоциональное состояние у детей в такой ситуации может быть разным, но с ними работают специалисты всех направлений - и врачи, и психологи. Когда дети вернутся сюда, им тоже будет оказываться психологическая помощь", - сказала Трегубенко.
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По её словам, психологи также помогут в восстановлении детско-родительских отношений, если будет принято решение передать мальчиков родной матери.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Мать проживала отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Власти Хабаровского края решают вопрос с перевозкой детей в Хабаровск.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФКомсомольск-на-АмуреШереметьево (аэропорт)Хабаровский крайПроисшествия
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