Горевший траулер "Энигма Астралис" в Охотском море ищут 11 судов

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Контакт потерян с судном "Энигма Астралис", которое горело в Контакт потерян с судном "Энигма Астралис", которое горело в Охотском море без экипажа на борту, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, но приступить к этому из-за открытого пламени не удавалось - это было небезопасно. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.

"25 января капитан ледокольного спасательного судна "Сибирский" сообщил об утере контакта с траулером, визуального контакта и так не было - было темно. В районе был шторм, ветер 22 м/с, волны 5 метров, мороз порядка 9 градусов, обледенение. Дежурный Росрыболовства принял решение начать спасательную операцию, 11 судов было направлены в район. Остальным поручено усиленное наблюдение за поверхностью моря", - сказал собеседник.

По его словам, на 6.00 мск понедельника следов судна не было, были найдены нефтяные пятна жидкостей, но капитан считает, что они не связаны с траулером.