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https://ria.ru/20200127/1563907819.html
Горевший траулер "Энигма Астралис" в Охотском море ищут 11 судов
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РИА Новости

Горевший траулер "Энигма Астралис" в Охотском море ищут 11 судов

09:25 27.01.2020 (обновлено: 09:33 27.01.2020)
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© аккаунт moryakidv в Instagram Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
© аккаунт moryakidv в Instagram
Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Контакт потерян с судном "Энигма Астралис", которое горело в Охотском море без экипажа на борту, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, но приступить к этому из-за открытого пламени не удавалось - это было небезопасно. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
22 января, 12:35
В Росрыболовстве оценили вероятность взрыва на траулере у Колымы
"25 января капитан ледокольного спасательного судна "Сибирский" сообщил об утере контакта с траулером, визуального контакта и так не было - было темно. В районе был шторм, ветер 22 м/с, волны 5 метров, мороз порядка 9 градусов, обледенение. Дежурный Росрыболовства принял решение начать спасательную операцию, 11 судов было направлены в район. Остальным поручено усиленное наблюдение за поверхностью моря", - сказал собеседник.
По его словам, на 6.00 мск понедельника следов судна не было, были найдены нефтяные пятна жидкостей, но капитан считает, что они не связаны с траулером.
Собеседник напомнил, что людей на траулере не было, на момент потери контакта траулер продолжал гореть.
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Охотское мореРосморречфлотПроисшествия
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