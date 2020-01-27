СМИ: хирург-самоучка едва не убил пациентку, снимая операцию на камеру

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Во время операции у хирурга-самоучки едва не скончалась девушка, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина снимал операцию на видео для соцсетей. Внезапно клиентке стало плохо: у нее сильно опухла шея, после чего девушка потеряла сознание и начала задыхаться. Через некоторое время она пришла в себя.
По словам "врача", у пациентки случился анафилактический шок.
Как сообщили СМИ, мужчина не имеет медицинского образования, однако проводит операции и тренинги. Правоохранительные органы проведут проверку его деятельности.
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