Москалькова разъяснила процедуру помилования израильтянки Иссахар

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова разъяснила порядок процедуры помилования израильтянки Наамы Иссахар , передаёт пресс-служба омбудсмена.

Ранее осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании.

"Москалькова разъяснила порядок осуществления помилования в соответствии с действующим российским законодательством: Ходатайство о помиловании пишется на имя президента Российской Федерации и подается через руководство колонии, где содержится осужденная Н.И. Ходатайство регистрируется администрацией колонии, где осужденный отбывает наказание. В данном случае ИК-1 МО (Дмитровский городской округ)", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

К ходатайству администрация колонии также прилагает перевод документа на русский язык, характеристику из места отбывания наказания: когда и какой суд осудил обратившегося с ходатайством, состав преступления, назначенный судом и фактически отбытый срок наказания, имеющиеся взыскания и поощрения, состав семьи, состояние здоровья, вывод о том, как характеризуется осужденный, рекомендации о возможном освобождении, справку о состоянии здоровья и другое.

"Весь пакет документов направляется в УФСИН по Московской области. В УФСИН по Московской области он проверяется на предмет полноты собранных документов и правильности оформления, регистрируется и направляется с сопроводительным письмом в региональную комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, которую возглавляет Александр Анатольевич Горбылев", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в состав комиссии входит также уполномоченный по правам человека по Московской области Екатерина Семёнова. После заключения акта помилования проходит голосование в открытом режиме. Подписанное всеми членами комиссии протокол и заключение отправляется губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

По итогам губернатор вносит президенту РФ представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного, прикладывает к нему заключение и протокол, где все материалы будут проверяться в управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан.

"В управлении проверяется соблюдение процедуры представления документов, правильное их оформление и готовится проект указа президента Российской Федерации о помиловании", - уточняется в тексте и добавляется, что после президент выносит решение о помиловании своим указом.