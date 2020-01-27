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2020-01-27T09:22+0300
https://ria.ru/20200127/1563907640.html
Москалькова разъяснила процедуру помилования израильтянки Иссахар
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РИА Новости

Москалькова разъяснила процедуру помилования израильтянки Иссахар

09:22 27.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова разъяснила порядок процедуры помилования израильтянки Наамы Иссахар, передаёт пресс-служба омбудсмена.
Ранее осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
26 января, 22:16
Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
"Москалькова разъяснила порядок осуществления помилования в соответствии с действующим российским законодательством: Ходатайство о помиловании пишется на имя президента Российской Федерации и подается через руководство колонии, где содержится осужденная Н.И. Ходатайство регистрируется администрацией колонии, где осужденный отбывает наказание. В данном случае ИК-1 МО (Дмитровский городской округ)", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
К ходатайству администрация колонии также прилагает перевод документа на русский язык, характеристику из места отбывания наказания: когда и какой суд осудил обратившегося с ходатайством, состав преступления, назначенный судом и фактически отбытый срок наказания, имеющиеся взыскания и поощрения, состав семьи, состояние здоровья, вывод о том, как характеризуется осужденный, рекомендации о возможном освобождении, справку о состоянии здоровья и другое.
"Весь пакет документов направляется в УФСИН по Московской области. В УФСИН по Московской области он проверяется на предмет полноты собранных документов и правильности оформления, регистрируется и направляется с сопроводительным письмом в региональную комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, которую возглавляет Александр Анатольевич Горбылев", - отмечается в сообщении.
Израильтянка Наама Иссахар
26 января, 19:11
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Уточняется, что в состав комиссии входит также уполномоченный по правам человека по Московской области Екатерина Семёнова. После заключения акта помилования проходит голосование в открытом режиме. Подписанное всеми членами комиссии протокол и заключение отправляется губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
По итогам губернатор вносит президенту РФ представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного, прикладывает к нему заключение и протокол, где все материалы будут проверяться в управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан.
"В управлении проверяется соблюдение процедуры представления документов, правильное их оформление и готовится проект указа президента Российской Федерации о помиловании", - уточняется в тексте и добавляется, что после президент выносит решение о помиловании своим указом.
Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
23 января, 16:40
Адвокат Иссахар уверен, что освобождение девушки не за горами
612011038
Обсудить 18
Наама ИссахарТатьяна МоскальковаРоссияИзраильОбщество
Популярные комментарии
А какое преступление она совершила НА НАШЕЙ территории? Везла в багаже В ТРЕТЬЮ СТРАНУ 10 грамм травки? Я бы назвал это правонарушением. Кстати,если травка разрешена в Израиле и стране назначения,то это вообще ни о чём! Нечего транзитный багаж обнюхивать - пусть везут в Европу чего хотят, Европе хуже!
27 января, 11:13
Von Stirliz
27020216
После обещаний президента, о том, что все будет хорошо шансы на помилования велики
27 января, 10:50
Master Thief
2300351
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