Фонд Билла Гейтса выделил деньги на борьбу с коронавирусом

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула

"Bill & Melinda Gates Foundation сегодня объявил о том, что в срочном порядке выделяет 10 миллионов долларов в фонды чрезвычайной помощи и на соответствующую техническую поддержку, чтобы помочь тем, кто борется (с распространением вируса - ред.) в Китае и Африке, активизировать свои усилия по сдерживанию глобального распространения коронавируса 2019-nCoV", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, средства будут поровну поделены между Китаем и центрами по контролю и профилактике заболеваний в Африке.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.