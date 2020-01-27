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Фонд Билла Гейтса выделил деньги на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Фонд Билла Гейтса выделил деньги на борьбу с коронавирусом

09:16 27.01.2020
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© REUTERS / Murad SezerПассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
© REUTERS / Murad Sezer
Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Благотворительный фонд основателя компании Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделяет 10 миллионов долларов на меры по сдерживанию распространения короновируса 2019-nCoV в Китае и странах Африки, говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.
"Bill & Melinda Gates Foundation сегодня объявил о том, что в срочном порядке выделяет 10 миллионов долларов в фонды чрезвычайной помощи и на соответствующую техническую поддержку, чтобы помочь тем, кто борется (с распространением вируса - ред.) в Китае и Африке, активизировать свои усилия по сдерживанию глобального распространения коронавируса 2019-nCoV", - говорится в заявлении.
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Как отмечается в заявлении, средства будут поровну поделены между Китаем и центрами по контролю и профилактике заболеваний в Африке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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