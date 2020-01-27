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Популярные китайские рестораны "Хайдилао" закрылись из-за коронавируса
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РИА Новости

Популярные китайские рестораны "Хайдилао" закрылись из-за коронавируса

09:11 27.01.2020 (обновлено: 09:21 27.01.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterПокупатели выбирают продукты в супермаркете в Пекине, Китай. 25 января 2020
Покупатели выбирают продукты в супермаркете в Пекине, Китай. 25 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
Покупатели выбирают продукты в супермаркете в Пекине, Китай. 25 января 2020 . Архивное фото
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Сеть популярных ресторанов хого (китайских самоваров) "Хайдилао" приостанавливает работу на всей территории материкового Китая в связи с распространением нового типа коронавируса, говорится в заявлении компании в Weibo.
Рестораны будут закрыты с 26 по 31 января в рамках реализации общенациональных мер по борьбе с распространением заболевания, чтобы не подвергать риску здоровье и безопасность сотрудников и посетителей. Согласно информации на сайте "Хайдилао", в более чем 110 городах страны общее число ресторанов превышает 590.
Так как для приготовления хого мясо, морепродукты, овощи и другие ингредиенты обычно приносят посетителям в сыром виде, после чего они сами по своему усмотрению готовят их в "самоваре" с бульоном, есть опасения, что это может быть небезопасно. Также руководство ресторана исходит из необходимости сократить скопления большого числа людей в одном месте, а в рестораны такого типа обычно ходят средними и большими группами.
Ранее о такой же мере сообщила и компания McDonald's, но рестораны сети с 24 января закрыты только в Ухане и ряде других городов охваченной вспышкой заболевания провинции Хубэй. При этом, как сообщили в компании, на зарплатах сотрудников это никак не отразится.
В Центральном госпитале города Ухань
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Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
В других городах страны в ресторанах McDonald's регулярно измеряют температуру рабочего персонала, сотрудники с симптомами простуды вышли на больничный, все носят маски, стали чаще мыть руки и проводить дезинфекцию. Клиентам во всех ресторанах сети предоставляют одноразовые дезинфицирующие средства для рук, чаще проводят уборку, вентиляцию и дезинфекцию помещений.
В стороне не остался и крайне популярный в Китае Starbucks, на период новогодних каникул все кофейни сети в провинции Хубэй будут оставаться закрытыми.
Помимо этого, Starbucks China пожертвовали фонд китайского Красного Креста 3 миллиона юаней (432 тысячи долларов) для закупки медикаментов, защитной одежды, масок, средств для дезинфекции и стерилизации, необходимые медицинскому персоналу в пострадавших районах провинции Хубэй, особенно в Ухане.
Госсовет КНР сообщил в понедельник, что каникулы официально продлены до 2 февраля включительно.
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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