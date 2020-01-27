Более 80 гонконгских протестующих-радикалов укрылись на Тайване

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 80 человек, которых власти Более 80 человек, которых власти Гонконга подозревают в участии в беспорядках, в нападениях и штурме Законодательного собрания в ходе масштабных манифестаций, покинули специальный административный район КНР и укрылись на Тайване , пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники в полиции.

"Большинству из них 20-30 лет, и они нетрудоустроены. Только небольшое число из них - учащиеся", - заявил полицейский.

Он указал также, что у Гонконга и Тайваня нет соглашения об экстрадиции, поэтому полиция в данном случае бессильна.

"Их (радикалов - ред.) внесли в списки разыскиваемых полицией и арестуют, если они вернутся в город", - заявили в полиции.

Всего на Тайвань уехали около 220 участников акций, которые боятся ареста за свои действия. Однако остальных радикалов полиция не разыскивает, поскольку у правоохранителей нет достаточных доказательств, чтобы им что-либо инкриминировать.