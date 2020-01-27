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Более 80 гонконгских протестующих-радикалов укрылись на Тайване
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РИА Новости

Более 80 гонконгских протестующих-радикалов укрылись на Тайване

09:09 27.01.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Гонконге
Участники протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Участники протестов в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 80 человек, которых власти Гонконга подозревают в участии в беспорядках, в нападениях и штурме Законодательного собрания в ходе масштабных манифестаций, покинули специальный административный район КНР и укрылись на Тайване, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники в полиции.
"Большинству из них 20-30 лет, и они нетрудоустроены. Только небольшое число из них - учащиеся", - заявил полицейский.
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Он указал также, что у Гонконга и Тайваня нет соглашения об экстрадиции, поэтому полиция в данном случае бессильна.
"Их (радикалов - ред.) внесли в списки разыскиваемых полицией и арестуют, если они вернутся в город", - заявили в полиции.
Всего на Тайвань уехали около 220 участников акций, которые боятся ареста за свои действия. Однако остальных радикалов полиция не разыскивает, поскольку у правоохранителей нет достаточных доказательств, чтобы им что-либо инкриминировать.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
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