Выехавших из Узбекистана для ПМЖ в России стало меньше почти в 2 раза

ТАШКЕНТ, 27 янв – РИА Новости. Число граждан Узбекистана, выехавших на ПМЖ в Россию в 2019 году, сократилось в 1,8 раза, до 5 тысяч человек, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные Госкомстата республики.
"Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 13,246 тысячи человек. Из этого числа в Россию выехало 37,7%, или 4,99 тысячи человек", - говорится в сообщении Госкомстата.
По данным статистического ведомства, в 2018 году на ПМЖ за рубеж из Узбекистана выехали 19,006 тысячи человек, в том числе в РФ – 47,2%, или 8,97 тысячи человек. Таким образом, число выехавших в Россию за год сократилось в 1,8 раза.
Число жителей, прибывших в Узбекистан из-за рубежа на ПМЖ в 2019 году, снизилось на 11% - до 2,527 тысячи, в том числе из РФ – до 588 человек (минус 14,3%).
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Ранее Госкомстат Узбекистана сообщал, что численность русских в Узбекистане с 1991 года по 2017 годы сократилась в 2,2 раза - до 730 тысяч человек. Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 годах, когда их число снизилось в 1,9 раза – до 837,5 тысячи человек.
По мнению местных социологов и экспертов, наибольшее сокращение русского населения произошло в 90-е годы прошлого века в связи с распадом союзного государства, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике республики. По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 января 2020 года увеличилась на 2% - до 33,9 миллиона человек.