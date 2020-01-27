В Москве в музее Булгакова будут проводить школьные уроки

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Педагоги в Москве будут проводить уроки по литературе, истории и английскому языку для школьников в знаменитой квартире из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщается Педагоги в Москве будут проводить уроки по литературе, истории и английскому языку для школьников в знаменитой квартире из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщается на сайте мэра Москвы

"Столичные педагоги получили возможность проводить уроки по литературе, истории и английскому языку в бывшей коммунальной квартире, расположенной в доме 10 на Большой Садовой улице. Именно ее Михаил Булгаков назвал нехорошей в романе "Мастер и Маргарита", - говорится в сообщении.

Сегодня в бывшей коммунальной квартире находится музей Михаила Булгакова , уточняется, что он присоединился к проекту "Учебный день в музее", созданному Департаментом образования и науки и Департаментом культуры города Москвы. Запись на новый учебный год для всех городских образовательных учреждений откроется в августе, информация об этом появится на сайте проекта.

Так, материалы для проведения занятий разрабатывали музейные специалисты вместе с педагогами и методистами, они включают в себя сценарии уроков, тексты для педагогов и учеников, задания для работы с экспозицией музея и фотоматериалы. Учебный день в музее Михаила Булгакова будет проходить с 11.00 до 14.00 с учетом перемен.

Школьники смогут узнать, какие порядки были в коммунальных квартирах 1920–1930-х годов. Также на уроке английского языка ребята повторят грамматику и выучат новую лексику, а затем им предстоит выполнить тестовое задание, прочитать рецензии на роман на английском языке и обсудить их между собой.