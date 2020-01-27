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Культура
2020-01-27T09:03+0300
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В Москве в музее Булгакова будут проводить школьные уроки
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РИА Новости

В Москве в музее Булгакова будут проводить школьные уроки

09:03 27.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкМузей Михаила Булгакова на улице Большая Садовая, дом 10 в Москве
Музей Михаила Булгакова на улице Большая Садовая, дом 10 в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Музей Михаила Булгакова на улице Большая Садовая, дом 10 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Педагоги в Москве будут проводить уроки по литературе, истории и английскому языку для школьников в знаменитой квартире из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщается на сайте мэра Москвы.
"Столичные педагоги получили возможность проводить уроки по литературе, истории и английскому языку в бывшей коммунальной квартире, расположенной в доме 10 на Большой Садовой улице. Именно ее Михаил Булгаков назвал нехорошей в романе "Мастер и Маргарита", - говорится в сообщении.
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Сегодня в бывшей коммунальной квартире находится музей Михаила Булгакова, уточняется, что он присоединился к проекту "Учебный день в музее", созданному Департаментом образования и науки и Департаментом культуры города Москвы. Запись на новый учебный год для всех городских образовательных учреждений откроется в августе, информация об этом появится на сайте проекта.
Так, материалы для проведения занятий разрабатывали музейные специалисты вместе с педагогами и методистами, они включают в себя сценарии уроков, тексты для педагогов и учеников, задания для работы с экспозицией музея и фотоматериалы. Учебный день в музее Михаила Булгакова будет проходить с 11.00 до 14.00 с учетом перемен.
Школьники смогут узнать, какие порядки были в коммунальных квартирах 1920–1930-х годов. Также на уроке английского языка ребята повторят грамматику и выучат новую лексику, а затем им предстоит выполнить тестовое задание, прочитать рецензии на роман на английском языке и обсудить их между собой.
Музей Михаила Афанасьевича Булгакова был открыт в 2007 году. Его экспозиция посвящена жизни и творчеству писателя. Здесь можно увидеть личные вещи классика, фотографии, документы, а также антикварную мебель. Дом 10, в котором расположен музей, был построен в стиле модерн в 1902–1903 годах. Автор проекта — архитектор Эдмунд Юдицкий. Здание возвели по заказу московского купца и владельца табачной фабрики "Дукат" Ильи Пигита. В разное время жилье здесь арендовали художники Николай Рябушинский, Петр Кончаловский и Михаил Кончаловский.
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КультураМузей М. А. БулгаковаМихаил БулгаковМоскваОбщество
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