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На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
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РИА Новости

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

08:55 27.01.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 27 янв – РИА Новости. Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
Впервые останки были обнаружены в декабре 2019 года в рамках правительственного проекта по перемещению кладбища, где хоронили умерших заключенных, не имевших родственных связей. Тогда предполагалось, что они принадлежат примерно 80 людям, 40 из которых были бывшими заключенными тюрьмы, а еще 40 оставались неопознанными.
Теперь появились предположения, что неопознанные останки могут принадлежать пропавшим без вести членам демократического движения, их восстание в Кванджу против военной диктатуры Чон Ду Хвана 18 мая 1980 года было жестоко подавлено армией.
Официальное количество жертв - 207 человек убитыми. Однако по некоторым данным, число погибших может доходить до 2 тысяч. Если все неопознанные останки в найденном захоронении действительно принадлежат убитым членам демократического движения, то число подтвержденных жертв может возрасти чуть ли не вдвое.
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Национальная судебно-медицинская служба планирует завершить процесс идентификации останков с помощью тестов ДНК к началу следующего месяца, результаты будут объявлены позже. Сейчас процесс сортировки останков завершен на 70%.
Мемориальный фонд 18 мая собирается провести дополнительные раскопки еще на 2888 квадратных метрах в окрестностях тюрьмы.
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