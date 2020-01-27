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2020-01-27T08:48+0300
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Длина светового дня в Москве выросла на час по сравнению с декабрем
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РИА Новости

Длина светового дня в Москве выросла на час по сравнению с декабрем

08:48 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Длина светового дня в Москве увеличилась более чем на час по сравнению с декабрем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"У нас самые длинные ночи в декабре, а сейчас продолжительность светового дня в Москве увеличивается с каждым днем. В декабре самая длинная ночь была 22 декабря и составляла 15 часов 27 минут, а сейчас продолжительность ночи 27 января - 14 часов 23 минуты. Таким образом длина светового дня увеличилась более чем на час", - сообщил Синенков.
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