Длина светового дня в Москве выросла на час по сравнению с декабрем

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Длина светового дня в Москве увеличилась более чем на час по сравнению с декабрем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"У нас самые длинные ночи в декабре, а сейчас продолжительность светового дня в Москве увеличивается с каждым днем. В декабре самая длинная ночь была 22 декабря и составляла 15 часов 27 минут, а сейчас продолжительность ночи 27 января - 14 часов 23 минуты. Таким образом длина светового дня увеличилась более чем на час", - сообщил Синенков.
Ранее синоптик сказал РИА Новости, что в понедельник москвичей ожидает облачная с прояснениями погода и гололедица, вечером температура опустится до минус 3.