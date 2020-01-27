Длина светового дня в Москве выросла на час по сравнению с декабрем

"У нас самые длинные ночи в декабре, а сейчас продолжительность светового дня в Москве увеличивается с каждым днем. В декабре самая длинная ночь была 22 декабря и составляла 15 часов 27 минут, а сейчас продолжительность ночи 27 января - 14 часов 23 минуты. Таким образом длина светового дня увеличилась более чем на час", - сообщил Синенков.