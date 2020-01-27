Исследование: ситуация в производственном секторе России улучшается

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оценка производственного сектора России в 2019 году со стороны компаний улучшилась и показала рост третий год подряд благодаря мерам господдержки и снижению административных барьеров, говорится в совместном исследовании Оценка производственного сектора России в 2019 году со стороны компаний улучшилась и показала рост третий год подряд благодаря мерам господдержки и снижению административных барьеров, говорится в совместном исследовании Deloitte и фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР), которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Восприятие текущего состояния производственного сектора России в целом можно охарактеризовать как положительное. За год показатель баланса вырос на 28 процентных пунктов и составил плюс 42%. Тенденция роста этого показателя продолжается третий год подряд, что свидетельствует об устойчивом улучшении ситуации в производственном секторе по сравнению с 2016 годом", - пишут эксперты. Исследование основывается на данных от 108 компаний из различных отраслей.

При этом более позитивно оценивают текущее состояние производственного сектора представители компаний с большей долей экспорта в структуре выручки. Более пессимистично на текущее положение дел в отрасли смотрят представители компаний автомобильного сектора и производители промышленного оборудования: доля отрицательных оценок составила 40% и 38%. Напротив, более оптимистично настроены представители предприятий металлургической и химической отраслей, отмечается в исследовании.

Мнения компаний относительно перспектив развития отрасли улучшились: баланс оценок вернулся к показателям 2017 года и достиг плюс 23%. Однако за прошедший год несколько выросла доля респондентов, считающих, что ситуация существенно не изменится (на 8 процентных пунктов). Учитывая высокие положительные оценки текущей ситуации, увеличение доли тех, кто считает, что ситуация останется неизменной, свидетельствует о благоприятном положении дел в отрасли, полагают в Deloitte и ЦСР.

По мнению компаний, основными факторами повышения конкурентоспособности российского производственного сектора являются обеспечение государственной поддержки (29%), ослабление административных барьеров (27%), снижение стоимости сырья (25%), а также профессионализм и доступность персонала (22%). В то же время, значимость фактора повышения прозрачности и стабильности нормативно-регулятивной, налоговой и экономической политики за год снизилась в два раза.