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На Камчатке пациентка психдиспансера напала с ножом на медсестру
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РИА Новости

На Камчатке пациентка психдиспансера напала с ножом на медсестру

08:40 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Пациентка краевого психоневрологического диспансера напала с ножом на медсестру этого медицинского учреждения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.
Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, когда медсестра раскладывала таблетки.
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"Пациентка психоневрологического диспансера 1966 года рождения совершила нападение на медсестру 1993 года рождения. Она ударила медработника складным перочинным ножом в живот. Медсестра была госпитализирована с диагнозом - непроникающая колото-резанная рана передней брюшной стенки", - сказала Иванова.
По её словам, угрозы для жизни получившей ранение женщины нет. По данному факту проводится проверка. В том числе, полицейским предстоит выяснить, как пациентка пронесла нож в закрытое учреждение.
Вместе с тем, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, данная женщина оказалась на лечении в психоневрологическом диспансере после нападения с ножом на своего мужа возле главного аэропорта Камчатки. Преступление было совершено в ноябре 2018 года, после чего она была отправлена на принудительное лечение.
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