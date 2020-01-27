На Камчатке пациентка психдиспансера напала с ножом на медсестру

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Пациентка краевого психоневрологического диспансера напала с ножом на медсестру этого медицинского учреждения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МВД России по Пациентка краевого психоневрологического диспансера напала с ножом на медсестру этого медицинского учреждения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, когда медсестра раскладывала таблетки.

"Пациентка психоневрологического диспансера 1966 года рождения совершила нападение на медсестру 1993 года рождения. Она ударила медработника складным перочинным ножом в живот. Медсестра была госпитализирована с диагнозом - непроникающая колото-резанная рана передней брюшной стенки", - сказала Иванова.

По её словам, угрозы для жизни получившей ранение женщины нет. По данному факту проводится проверка. В том числе, полицейским предстоит выяснить, как пациентка пронесла нож в закрытое учреждение.