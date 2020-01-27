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Исследование: Россия отстает в сфере внедрения промышленного интернета
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РИА Новости

Исследование: Россия отстает в сфере внедрения промышленного интернета

08:33 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДата-центр IT-парка в Казани
Дата-центр IT-парка в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дата-центр IT-парка в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рынок цифровых технологий в России пока еще только формируется, на данный момент РФ отстает от стран-лидеров по внедрению решений на базе промышленного интернета (IIoT) на 5-10 лет, говорится в исследовании компании Schneider Electric, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса специалистов, ответственных за интеграцию IIoT-решений в разных сферах бизнеса.
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Как отмечают эксперты, рынок промышленного интернета вещей активно развивается. Так, аналитики PwC прогнозируют, что к 2020 году к сети будет подключено уже 50 миллиардов устройств, указывается в документе.
"Уже сегодня при запуске новых заводов в Европе оборудование нередко дистанционно настраивают аутсорсинговые команды, а после – отслеживают его состояние, получая данные из "облака". Представить такое в России пока сложно: здесь рынок цифровых технологий только формируется, и эксперты называют некритичное отставание от мировых лидеров по внедрению решений на базе промышленного интернета на 5-10 лет", - говорится в документе.
Среди основных причин эксперты выделяют жесткое регулирование, долгое время принятия нормативов, недостаток отечественных IIoT-решений и консервативный подход отечественных игроков к ведению бизнеса.
Несмотря на общее отставание, эксперты считают, что некоторые российские отрасли экономики не уступают странам-лидерам по развитию цифровых технологий, например финансово-банковская сфера, телекоммуникации, информационные технологии. "А в чем-то эти отрасли даже опережают иностранные, что может стать частью предпосылок по лидерству России в будущем", - отмечается в документе.
В Ульяновске открылся центр промышленного интернета
17 октября 2018, 12:09Ульяновская область
В Ульяновске открылся центр промышленного интернета
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Промышленный интернетPwCРоссияТехнологииЭкономика
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