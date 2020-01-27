Исследование: Россия отстает в сфере внедрения промышленного интернета

"Уже сегодня при запуске новых заводов в Европе оборудование нередко дистанционно настраивают аутсорсинговые команды, а после – отслеживают его состояние, получая данные из "облака". Представить такое в России пока сложно: здесь рынок цифровых технологий только формируется, и эксперты называют некритичное отставание от мировых лидеров по внедрению решений на базе промышленного интернета на 5-10 лет", - говорится в документе.