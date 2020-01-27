Мир отмечает 75 лет освобождения "фабрики смерти" в Освенциме

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Семьдесят пять лет со дня освобождения советскими войсками лагеря смерти Семьдесят пять лет со дня освобождения советскими войсками лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме отмечается в понедельник.

Этот юбилей стал не только напоминанием о чудовищном геноциде в отношении людей разных национальностей, который творили нацисты и их пособники в годы Второй мировой войны, но и предупреждением о риске возникновения новых ростков шовинизма и ксенофобии на фоне попыток ряда стран пересмотреть итоги той войны и оправдать убийц и преступников.

Ожидается, что на торжественные мероприятия в Освенцим прибудут около 200 бывших узников концлагеря и многочисленные делегации, около 30 из которых будут возглавлять президенты, премьер-министры и монархи. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.

Крупнейшая "фабрика смерти"

Трагическая история "Аушвица-Биркенау" началась в 1940 году, когда в небольшом старинном городе Освенцим в 60 километрах от Кракова на месте бывших казарм началось строительство грандиозного концентрационного комплекса.

Во время оккупации Освенцим получил немецкое название "Аушвиц", которое стало также названием лагеря - Konzentrationslager Auschwitz. Первый эшелон с польскими политзаключёнными, насчитывавший 728 узников, прибыл в лагерь 14 июня 1940 года. Этот день считается датой начала функционирования лагеря.

Механизм смерти был разработан нацистами до мелочей. Ежедневно в "Аушвиц" прибывало со всей оккупированной Европы около 10 эшелонов с людьми. В каждом эшелоне было 40-50 вагонов, а в вагонах - от 50 до 100 человек.

Приехавших делили на четыре категории. Первая, составлявшая две трети прибывших, в течение нескольких часов отправлялась в газовые камеры, а затем их тела сжигались в крематориях. Умерщвление людей в газовых камерах производилось посредством пестицида на основе синильной кислоты, получившего название "Циклон Б". В эту группу входили те, кто был признан непригодным к работе, прежде всего - дети, старики, женщины.

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Вторая группа отправлялась на промышленные предприятия различных компаний. Из этих людей более 340 тысяч скончались от болезней, истязаний и казней. Основу питания составляли, как правило, гнилые овощи. Такой "рацион" заключённые выдерживали в среднем три месяца.

Третья категория предназначалась для медицинских экспериментов. На живых людях изучались действия химических веществ, испытывались новейшие фармацевтические препараты. В качестве эксперимента несчастных заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями. На здоровых людях нацистские врачи тренировались в проведении хирургических операций. Часто они кастрировали мужчин и стерилизовали женщин, в особенности молодых. "Символом" этих чудовищных экспериментов стал нацистский доктор Йозеф Менгеле.

Четвертая часть узников - молодые женщины, отобранные нацистами для сексуальных утех, работы в качестве прислуги, а также для сортировки личных вещей заключённых.

Несмотря на террор в концлагере, начиная с 1940 года действовала польская, а с 1943 года - тайная международная организация сопротивления. Борьба узников в лагере, главным образом, заключалась в спасении от смерти своих товарищей.

В конце 1944 года, перед наступлением Красной армии, фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: сжигали документы, некоторые объекты были разобраны или подорваны. 17-21 января 1945 года узники, которые имели силы идти, были эвакуированы в тыл Третьего рейха. 27 января 1945 года советские войска освободили около 7 тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены.

"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Черная страница в истории

Преступления, совершенные нацистами, их спланированное "окончательное решение еврейского вопроса" – это одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории, заявил президент России Владимир Путин, выступая на минувшей неделе на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", состоявшемся на территории мемориального комплекса "Яд Вашем" в Иерусалиме.

"Мы скорбим обо всех жертвах нацизма, и в их числе – шесть миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Из них 40 процентов – это граждане бывшего Советского Союза, поэтому Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда", - сказал Путин на форуме.

Но надо помнить, что нацисты готовили такую же участь и многим другим народам: "недочеловеками" были объявлены русские, белорусы, украинцы, поляки, представители многих других национальностей, отметил Путин. Славянским и другим народам была уготовлена участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, исторической памяти, без языка, добавил российский лидер.

Наряду с Холокостом в мировую историю навсегда вписана и трагедия блокадного Ленинграда. "В истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий. Но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя", - отметил Путин на открытии в Иерусалиме монумента в честь героических жителей и защитников блокадного Ленинграда "Свеча памяти".

"Из поколения в поколение передаётся священная память о мученичестве и мужестве миллионов людей, о не постижимых разуму потерях, лишениях и героизме, и наш общий справедливый гнев о содеянном нацистами", - сказал президент России.

Но у гитлеровцев, творивших акты геноцида, были соучастники, напомнил Путин. "В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы", - добавил российский лидер.

Что касается "Аушвица", то там на помощь нацистам активно пришли польские пособники – об этом свидетельствуют рассекреченные документы. Некоторые надзиратели из числа поляков сами попадали в "Аушвиц" в качестве заключенных, но в итоге шли на сотрудничество с нацистами, причем зверствовали еще сильнее, чем гитлеровцы.

Недопустимость забвения прошлого

К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки все чаще становятся объектом сиюминутной конъюнктуры, это абсолютно недопустимо, заявил Путин на форуме в Иерусалиме. Забвение прошлого, разобщённость перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями, отметил президент России.

По его словам, долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей – защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников. Для этого важно использовать все возможности: информационные, политические, культурные, авторитет и влияние различных государств, добавил российский лидер.

"Надо быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода", - подчеркнул Путин.

На форуме в Иерусалиме президент РФ предложил провести в нынешнем году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. "Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки", - отметил Путин.

Проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, Путин назвал "важным и символичным". "Ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединённых Наций", - сказал российский лидер.

По словам Путина, саммит государств, внесших главный вклад в разгром нацизма и в создание системы послевоенного мироустройства, "сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы и, конечно, продемонстрировал бы нашу общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы".

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые страны Запада и Восточной Европы пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, и что в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Ранее в январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".

Провалы в памяти по-американски…

ООН приветствует любые усилия, направленные на проведение дискуссий между представителями стран "пятерки" Совета Безопасности, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя инициативу президента России. Китай поддерживает предложение Путина, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Инициативу российского лидера одобрил и президент Франции Эммануэль Макрон. Великобритания ждет от России деталей касательно предложения Путина о саммите, заявил РИА Новости представитель британского правительства.

А вот официальной реакции США на предложение президента России пока нет. Но зато на форуме в Иерусалиме прозвучало выступление американского вице-президента Майкла Пенса, который предпочел не упоминать, что "Аушвиц" был освобожден советской армией. Он лишь ограничился словами про абстрактных военнослужащих. По словам Пенса, "когда солдаты открыли ворота "Аушвица" 27 января 1945 года", они обнаружили семь тысяч заключенных и записи, задокументировавшие самое крупное массовое убийство в истории.

Сегодня западным политикам невыгодно делать акцент на том, что советские войска освободили Освенцим, заявил РИА Новости бывший директор Центрального архива Минобороны, директор Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков. "Говорить об Освенциме и не упоминать, что его освободила Красная армия, цинично. Это делается в угоду складывающейся политической конъюнктуре", - заявил Пермяков.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов по этому поводу назвал США "мистификаторами истории". "Сами понимают, что врут, но врут самозабвенно. Наплевав на документы, на архивы. Это политические Альхены (завхоз из "Двенадцати стульев"). Воруют, краснеют, но ничего с собой поделать не могут", - отметил Морозов в беседе с РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки считают себя главными победителями во Второй мировой войне и стараются максимально обезличить заслуги советской армии по освобождению Европы – так прокомментировал РИА Новости слова Пенса доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко. "Нам надо перестать этому удивляться. И просто понять, что американцы так видят историю Второй мировой войны, и сойтись с ними здесь мы не сможем никогда", - отметил Фененко.

…И политическое самоубийство по-польски

В Иерусалиме не оказалось президента Польши Анджея Дуды – тот заявил, что не едет на форум памяти жертв Холокоста из-за того, что ему якобы не предоставили там слова. Позже Дуда заявил, что не пожалел о решении не ехать на форум.

Но свое слово о событиях 75-летней давности обнародовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В американском издании Politico он обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю и заявил, что концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, но "советская армия встала в 200 километрах от "Аушвица", а наступление было задержано".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту статью Моравецкого "настоящим самоубийством". Это очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны, отметила Захарова. По ее словам, премьер Польши сделает основной сутью своего текста "несколько ложных тезисов". "Один из них, центральный, посвящён "45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней". Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что после освобождения Польши СССР восстанавливал экономику страны, действуя при этом бескорыстно. Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии так называемые "возвращенные земли", а также вошла в число стран-учредителей ООН - и это лишь только малая часть того, что Советский Союз и ее народ сделал для послевоенного возрождения Польши, добавила Захарова.

Моравецкий также утверждал, что Красная Армия в принципе "не освобождала" Варшаву, что является еще одной "страшной ложью", отметила Захарова. "И это несмотря на десятки монографий и научных трудов, основанных на документах и свидетельствах очевидцев, которые зафиксировали в истории подвиг советских солдат! Но и это не дно. За гранью добра и зла фраза "и хотя Красная Армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше", - подчеркнула она.

"Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека", - резюмировала Захарова.

Благодарность советским солдатам

Но, в отличие от польских властей, оставшиеся в живых бывшие узники "Аушвица" помнят, кто их освобождал 75 лет назад.

"Я помню, кто меня освободил, что благодаря советскому солдату и Красной армии я получил свободу и смог вернуться домой. Во мне постоянно присутствует чувство благодарности советским солдатам", - рассказал РИА Новости находившийся несколько месяцев в "Аушвице" Бартош Бартниковский.

Нацисты вывезли его на работы в Берлин за две недели до освобождения "Аушивца" Красной армией, и свобода пришла к Бартниковскому тремя месяцами позже, когда советские войска штурмовали столицу Третьего рейха.

Одного из своих освободителей он встретил через много лет. "Через несколько лет я узнал, что нас освободили солдаты из 150-й пехотной дивизии. Именно той дивизии, которая дошла до Рейхстага. После войны к нам в Польшу приезжали советские писатели – ветераны войны. Я познакомился с одним из них. Я рассказал, что был в Берлине, а он - что освобождал Берлин. Оказалось, что он освобождал именно наш лагерь. Мы вспоминали местность, район Берлина и поняли, что в тот день находились в одном месте. Мне было 13 лет, а он был солдатом и не имел времени на разговор. Он был связист. Его звали Алеша Смольников. После войны я встречался с ним несколько раз в Москве и Варшаве. Мы подружились", - рассказал Бартниковский.