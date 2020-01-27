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В Средиземном море спасли более 180 мигрантов
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РИА Новости

В Средиземном море спасли более 180 мигрантов

08:24 27.01.2020
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© AP Photo / Bram JanssenМигранты в Средиземном море
Мигранты в Средиземном море
© AP Photo / Bram Janssen
Мигранты в Средиземном море. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Судно Ocean Viking, которое занимается спасением мигрантов в Средиземном море, взяло на борт 184 мигранта, сообщили в гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF).
"Сегодня вечером Ocean Viking спас 184 человека: мужчин, женщин и детей на двух резиновых лодках, терпящих бедствие. 102 человека были спасены в 80 морских милях от побережья Ливии и еще 82 в мальтийской зоне спасения", - говорится в сообщении MSF в Twitter.
Также в организации отметили, что после пяти ночных операций по спасению мигрантов, которые удалось провести менее чем за 72 часа, общее число выживших на борту судна составляет 407 человек.
В конце июля "Врачи без границ" совместно с SOS Mediterranee возобновили поисково-спасательные операции для помощи мигрантам в Средиземном море "на фоне бездействия стран Евросоюза". Корабль гуманитарных организаций Ocean Viking ходит под флагом Норвегии.
В гостях не всегда хорошо: как живется мигрантам в России
20 января, 12:04Подкасты - Радио Sputnik
В гостях не всегда хорошо: как живется мигрантам в РоссииКазалось бы, мы давно все привыкли жить бок о бок и не делать различий. Но Россия - не всегда гостеприимная страна. А гости нередко ведут себя чересчур как дома. Непонимание, отторжение, страх, агрессия - отношения между россиянами и мигрантами далеко не всегда безоблачны. И замалчивать это нельзя.
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Средиземное мореВрачи без границВ мире
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