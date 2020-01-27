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В Таиланде число зараженных коронавирусом достигло восьми человек
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РИА Новости

В Таиланде число зараженных коронавирусом достигло восьми человек

08:17 27.01.2020
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© AP Photo / Dake KangСотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
© AP Photo / Dake Kang
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
БАНГКОК, 27 янв – РИА Новости. Количество зараженных новым коронавирусом в Таиланде достигло 8 человек, еще 84 человека обследуют на коронавирус в инфекционных отделениях больниц страны, сообщает в понедельник министерство здравоохранения Таиланда в бюллетене, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее СМИ Таиланда сообщали о 7 зараженных, однако никаких подробностей опубликовано не было.
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По данным министерства, первые пятеро заболевших пневмонией, которую вызывает новый коронавирус, попавшие в таиландские больницы еще до Нового года, выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Среди них – четверо граждан КНР и одна гражданка Таиланда, посетившая центр эпидемии, китайский город Ухань, в декабре прошлого года.
В субботу и воскресенье подтвердились три новых случая заражения коронавирусом в таиландских провинциях Прачуап Кирикхан (курортный город Хуахин), Районг и Чиангмай. Все это курортные зоны, куда прибывают на отдых иностранные, в том числе китайские, туристы.
В то же время еще 84 человека проходят в настоящее время в больницах Таиланда обследование на заражение коронавирусом. Большинство из них - туристы из Китая, говорится в бюллетене.
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