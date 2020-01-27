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Более четырех тысяч туристов из Уханя находятся за рубежом
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РИА Новости

Более четырех тысяч туристов из Уханя находятся за рубежом

08:13 27.01.2020 (обновлено: 11:17 27.01.2020)
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Более 4 тысяч туристов из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового коронавируса, по-прежнему находятся за границей, говорится в опубликованном письме городского департамента туризма.
"С 24 по 26 января выехавшие ранее за границу туристические группы друг за другом вернулись обратно, часть туристов уже прошла эпидемиологический контроль и прибыла в Ухань, в настоящее время еще 4096 туристов из Уханя по-прежнему находятся за границей", - говорится в письме, адресованном к городам-побратимам Уханя, а также предприятиям туротрасли с просьбой оказывать помощь и содействие туристам в связи со сложившейся ситуацией.
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Сообщается, что согласно маршруту, тургруппы должны вернуться обратно в Китай через несколько дней.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаУханьВ мире
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