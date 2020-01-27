Более четырех тысяч туристов из Уханя находятся за рубежом

"С 24 по 26 января выехавшие ранее за границу туристические группы друг за другом вернулись обратно, часть туристов уже прошла эпидемиологический контроль и прибыла в Ухань, в настоящее время еще 4096 туристов из Уханя по-прежнему находятся за границей", - говорится в письме, адресованном к городам-побратимам Уханя, а также предприятиям туротрасли с просьбой оказывать помощь и содействие туристам в связи со сложившейся ситуацией.