Таиланд не закроет страну для китайских туристов из-за коронавируса

"Каждая страна принимает свои меры контроля ситуации. Таиланд пока очень хорошо справляется с ситуацией", - заявил в понедельник в Бангкоке министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун, слова которого цитирует газета.

"Иногда мы применяем профилактические меры, иногда переходим в оборону. Мы должны действовать так, чтобы наши меры контроля не влияли на повседневную жизнь людей и функционирование экономических систем", - заявил он.

Вместе с тем министр признал, что в Таиланде отмечены уже восемь случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Четверо граждан Китая и одна гражданка Таиланда, посетившая перед новым годом город Ухань, уже выздоровели и выписаны из больниц. Три новых случая произошли в провинциях Прачуап Кирикхан (в курортном городе Хуахин), Районг и Чиангмай, сообщил он. Также 84 человека в настоящее время проходят обследования на предмет заражения коронавирусом в инфекционных больницах Таиланда.

Министр также обратился к китайским студентам, обучающимся в таиландских вузах, которые в настоящее время находятся на родине в связи с празднованием китайского Нового года, с просьбой отложить свое возвращение в Таиланд минимум на две недели.

Все авиарейсы, соединяющие Таиланд с городами КНР, в которых объявлен карантин, либо отменены, либо тщательно контролируются эпидемиологическим контролем Таиланда по прибытии, добавил министр.