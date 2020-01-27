Таиланд не закроет страну для китайских туристов из-за коронавируса

БАНГКОК, 27 янв – РИА Новости. Таиланд пока не собирается закрывать страну для китайских туристов из-за эпидемии нового коронавируса, центром которой является китайский город Ухань, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на министерство здравоохранения Таиланда.
"Каждая страна принимает свои меры контроля ситуации. Таиланд пока очень хорошо справляется с ситуацией", - заявил в понедельник в Бангкоке министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун, слова которого цитирует газета.
"Иногда мы применяем профилактические меры, иногда переходим в оборону. Мы должны действовать так, чтобы наши меры контроля не влияли на повседневную жизнь людей и функционирование экономических систем", - заявил он.
Вместе с тем министр признал, что в Таиланде отмечены уже восемь случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Четверо граждан Китая и одна гражданка Таиланда, посетившая перед новым годом город Ухань, уже выздоровели и выписаны из больниц. Три новых случая произошли в провинциях Прачуап Кирикхан (в курортном городе Хуахин), Районг и Чиангмай, сообщил он. Также 84 человека в настоящее время проходят обследования на предмет заражения коронавирусом в инфекционных больницах Таиланда.
Министр также обратился к китайским студентам, обучающимся в таиландских вузах, которые в настоящее время находятся на родине в связи с празднованием китайского Нового года, с просьбой отложить свое возвращение в Таиланд минимум на две недели.
Все авиарейсы, соединяющие Таиланд с городами КНР, в которых объявлен карантин, либо отменены, либо тщательно контролируются эпидемиологическим контролем Таиланда по прибытии, добавил министр.
По оценкам министерства туризма Таиланда, после введения в Китае временного запрета на продажу групповых туров в связи с эпидемией нового коронавируса, туристическая отрасль Таиланда, в последние годы создающая до 12% ВВП страны за счет массового китайского туризма (в начале 2010 годов эта доля составляла 7%), потеряет, как минимум, 1,5 миллиарда долларов дохода, сообщает газета.