Власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань

По состоянию на 7.00 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья (10 случаев), а также в Хайкоу (6) и в городе Ваньнин (7).