Билли Айлиш завоевала "Грэмми" в категории "лучшая запись года"

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Билли Айлиш завоевала награду академии звукозаписи США " Грэмми " в категории "лучшая запись года" за композицию "Bad Guy", трансляцию 62-й церемонии вручения награды ведет телеканал CBS

В категории "лучшая запись года" также были представлены Лиззо с "Truth Hurts", репер Lil Nas X ("Old Town Road"), Ариана Гранде ("7 Rings"), Bon Iver с композицией "Hey, Ma", H.E.R. с "Hard Place", Халид с "Talk", а также Post Malone & Swae Lee с композицией "Sunflower".

Ранее "Bad Guy" уже принес 18-летней исполнительнице "Грэмми" в категории "лучшая песня года", а ее альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" академия звукозаписи США признала лучшим альбомом года.

Билли Айлиш стала триумфатором "Грэмми", также завоевав награду в категории "лучший новый исполнитель года".