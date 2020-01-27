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Билли Айлиш завоевала "Грэмми" в категории "лучшая запись года"
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РИА Новости

Билли Айлиш завоевала "Грэмми" в категории "лучшая запись года"

07:53 27.01.2020 (обновлено: 10:18 27.01.2020)
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© REUTERS / Mario AnzuoniБилли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США "Грэмми". 26 января 2020
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США Грэмми. 26 января 2020
© REUTERS / Mario Anzuoni
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Билли Айлиш завоевала награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшая запись года" за композицию "Bad Guy", трансляцию 62-й церемонии вручения награды ведет телеканал CBS.
В категории "лучшая запись года" также были представлены Лиззо с "Truth Hurts", репер Lil Nas X ("Old Town Road"), Ариана Гранде ("7 Rings"), Bon Iver с композицией "Hey, Ma", H.E.R. с "Hard Place", Халид с "Talk", а также Post Malone & Swae Lee с композицией "Sunflower".
Ранее "Bad Guy" уже принес 18-летней исполнительнице "Грэмми" в категории "лучшая песня года", а ее альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" академия звукозаписи США признала лучшим альбомом года.
Билли Айлиш стала триумфатором "Грэмми", также завоевав награду в категории "лучший новый исполнитель года".
Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях, как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.
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