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Туризм
2020-01-27T07:51+0300
https://ria.ru/20200127/1563905529.html
Турфирмы в Приморье приостановили сбор групп для поездок в Китай
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РИА Новости

Турфирмы в Приморье приостановили сбор групп для поездок в Китай

07:51 27.01.2020
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© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Туристические операторы Приморья приостановили формирование групп для поездок в Китай из-за коронавируса в этой стране, сообщает правительство региона.
Как отметил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, в настоящее время туристический поток приостановлен – пункты пропуска все еще закрыты в связи с празднованием китайского Нового года.
"Мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай как для организованных групп, так и индивидуальных туристов", – сказал Шестаков.
Тем, кто в настоящее время находится в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности, не покидать территории гостиниц за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета или места выезда.
У туристов есть право требовать расторгнуть договор об оказании туристических услуг или изменить его условия, отмечают власти.
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