Турфирмы в Приморье приостановили сбор групп для поездок в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Туристические операторы Приморья приостановили формирование групп для поездок в Китай из-за коронавируса в этой стране, сообщает правительство региона.
Как отметил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, в настоящее время туристический поток приостановлен – пункты пропуска все еще закрыты в связи с празднованием китайского Нового года.
"Мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай как для организованных групп, так и индивидуальных туристов", – сказал Шестаков.
Тем, кто в настоящее время находится в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности, не покидать территории гостиниц за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета или места выезда.
У туристов есть право требовать расторгнуть договор об оказании туристических услуг или изменить его условия, отмечают власти.