Турфирмы в Приморье приостановили сбор групп для поездок в Китай

"Мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай как для организованных групп, так и индивидуальных туристов", – сказал Шестаков.