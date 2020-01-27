Билли Айлиш стала "лучшим новым исполнителем года" по версии "Грэмми"

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший новый исполнитель" завоевала восемнадцатилетняя Билли Айлиш, трансляция 62-й церемонии вручения награды проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе, ее ведет CBS.
В категории "лучший новый исполнитель" конкуренцию Билли Айлиш составляли Лиззо, Lil Nas X, Black Pumas, Мэгги Роджерс, испанская певица Rosalía, американская группа Tank and the Bangas и Yola.
Получая награду, исполнительница поблагодарила поклонников, сказав аудитории: "думаю, сегодня мало говорили о наших поклонниках, но если бы не ни, нас бы тут не было".
Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях, как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.
26 января, 04:06КультураБилли Айлиш рассказала, как боролась с депрессией