Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых. Об этом рассказал директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен, сообщает издание Зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых. Об этом рассказал директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен, сообщает издание YLE

По словам ученого, комары размножаются в прудах, образующихся благодаря таянию снега весной. При нехватке снега у этих насекомых не будет среды для размножения, что, в свою очередь, приведет к проблемам с питанием у птиц, поедающих мелких насекомых.

Отсутствие снега, как отметил Сааринен, также может привести к плохому урожаю некоторых культур, так как снежный покров служит источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

При этом ученый добавил, что бояться резкого изменения климата, несмотря на отсутствие снега, не стоит. Однако он предупредил, что бесснежные зимы не идут на пользу ни одному виду.