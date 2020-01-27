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В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство
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РИА Новости

В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство

07:28 27.01.2020 (обновлено: 07:33 27.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПатрульный автомобиль полиции Китая
Патрульный автомобиль полиции Китая
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Патрульный автомобиль полиции Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в туалете одной из больниц Гонконга в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал, полиция разыскивает причастных, сообщает газета South China Morning Post.
Взрыв произошел в Caritas Medical Centre около 2.30 по местному времени (воскресенье 22.30 мск), около 20 пациентов были эвакуированы, но никто не пострадал.
"Сотрудники отделения экстренной помощи услышали в туалете громкие хлопки, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв", - сообщил представитель больницы.
Он добавил, что больница сразу оповестила об инциденте сотрудников правоохранительных органов, и заявила о готовности сотрудничать с полицией в расследовании.
"Мы осуждаем эти умышленные действия, которые нанесли ущерб медицинскому центру и поставили под угрозу пациентов", - добавил представитель.
Прибывшие на место специалисты смогли определить, что в больнице взорвалась самодельная бомба, на месте были обнаружены фрагменты стеклянной бутылки, батареек и электрических цепей.
К настоящему моменту больница вернулась к работе в штатном режиме.
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
20 сентября 2019, 16:47
Источник сообщил о 39 погибших при взрыве у больницы на юге Афганистана
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