Центр "Вектор" разрабатывает две вакцины от нового коронавируса

НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Государственный центр вирусологии " Государственный центр вирусологии " Вектор " разрабатывает две вакцины против нового коронавируса , их прототипы в июне уже должны пройти первые исследования, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири" со ссылкой на директора "Вектора" Рината Максютова.

Издание сообщает, что об этом Максютов заявил во время визита в медицинские институты СО РАН президента Российской академии наук Александра Сергеева на е выходных.

"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", - заявил он.

По словам Максютова, в "Векторе" уже созданы два диагностических набора для нового коронавируса, они уже направлены в ряд регионов России.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центре страны. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Число заразившихся увеличилось до 2744 человек, 80 из них скончались.