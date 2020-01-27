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Центр "Вектор" разрабатывает две вакцины от нового коронавируса
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РИА Новости

Центр "Вектор" разрабатывает две вакцины от нового коронавируса

07:06 27.01.2020
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© РИА Новости / Павел КомаровГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор
© РИА Новости / Павел Комаров
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Государственный центр вирусологии "Вектор" разрабатывает две вакцины против нового коронавируса, их прототипы в июне уже должны пройти первые исследования, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири" со ссылкой на директора "Вектора" Рината Максютова.
Издание сообщает, что об этом Максютов заявил во время визита в медицинские институты СО РАН президента Российской академии наук Александра Сергеева на е выходных.
"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", - заявил он.
По словам Максютова, в "Векторе" уже созданы два диагностических набора для нового коронавируса, они уже направлены в ряд регионов России.
Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центре страны. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Число заразившихся увеличилось до 2744 человек, 80 из них скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"КитайРоссияОбщество
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