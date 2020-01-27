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В Китае выделили $43,2 миллиона на борьбу с коронавирусом в Ухани
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РИА Новости

В Китае выделили $43,2 миллиона на борьбу с коронавирусом в Ухани

07:04 27.01.2020
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© REUTERS / Social MediaФотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
© REUTERS / Social Media
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Центральное правительство Китая выделило из бюджета 300 миллионов юаней (43,2 миллиона долларов) на борьбу с коронавирусом в городе Ухань и провинции Хубэй, в частности на строительство специализированных больниц, следует из заявления государственного комитета по развитию и реформам.
"Государственный комитет по развитию и реформам в соответствии с механизмом работы по профилактике и контролю за распространением коронавируса утвердил выделение из центрального бюджета 300 миллионов юаней, средства будут направлены на проекты по строительству больниц "Хошэньшань" и "Лэйшэньшань" для лечения пациентов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса", - говорится в заявлении.
Помимо этого, часть выделенных средств пойдет на закупку необходимого медицинского оборудования.
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Ранее стало известно, что в Ухане в ближайшие недели намерены построить два специализированных госпиталя для размещения зараженных новым типом коронавируса. В прошлую пятницу началось строительство первой больницы, завершить строительство планируют 2 февраля. Площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить от 700 до 1 тысячи пациентов. Вторая больница должна также вмещать не менее 1,3 тысячи человек, строительство больницы планируется завершить в течение полумесяца.
Больницы должны построить по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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