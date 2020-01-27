В Хабаровском крае пожарные выехали тушить пожарную технику

"В 10.18 (3.18 мск) 27 января 2020 года на пульт пожарной связи города Советская Гавань поступило сообщение о возгорании на территории складского помещения коммерческого предприятия лесной промышленности, расположенного по улице Морской. На место незамедлительно убыли пожарные расчеты", - говорится в сообщении.