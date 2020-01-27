В Хабаровском крае пожарные выехали тушить пожарную технику

ХАБАРОВСК , 27 янв - РИА Новости. Пожар произошел в городе Советская Гавань в ангаре, где хранилась техника и оборудование для тушения лесных пожаров, сообщает управление МЧС России по Хабаровскому краю.
"В 10.18 (3.18 мск) 27 января 2020 года на пульт пожарной связи города Советская Гавань поступило сообщение о возгорании на территории складского помещения коммерческого предприятия лесной промышленности, расположенного по улице Морской. На место незамедлительно убыли пожарные расчеты", - говорится в сообщении.
В отдельно стоящем ангаре горели внутренняя отделка и оборудование. За 40 минут пожарные остановили распространение огня и ликвидировали очаги открытого горения. Сейчас они разбирают конструкции и ищут скрытые очаги пожара.
"Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 430 квадратных метров. В ангаре хранились техника и оборудование для тушения лесных пожаров", - сообщает МЧС.
Причины возгорания устанавливаются.
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