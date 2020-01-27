Премьер Госсовета Китая прибыл в охваченный коронавирусом Ухань

ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в город Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, следует из сообщения правительства Госсовета.
"По поручению председателя КНР Си Цзиньпина, член ПК Политбюро ЦК КПК, руководитель рабочей группы, созданной в связи с эпидемией пневмониии, вызываемой новым типом коронавируса, прибыл в Ухань для инспекции и контроля работ по борьбе с эпидемией", - говорится в сообщении правительства.
Премьер также посетил больных и медиков.