Премьер Госсовета Китая прибыл в охваченный коронавирусом Ухань

"По поручению председателя КНР Си Цзиньпина, член ПК Политбюро ЦК КПК, руководитель рабочей группы, созданной в связи с эпидемией пневмониии, вызываемой новым типом коронавируса, прибыл в Ухань для инспекции и контроля работ по борьбе с эпидемией", - говорится в сообщении правительства.