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Премьер Госсовета Китая прибыл в охваченный коронавирусом Ухань
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РИА Новости

Премьер Госсовета Китая прибыл в охваченный коронавирусом Ухань

06:57 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян. Архивное фото
ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в город Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, следует из сообщения правительства Госсовета.
"По поручению председателя КНР Си Цзиньпина, член ПК Политбюро ЦК КПК, руководитель рабочей группы, созданной в связи с эпидемией пневмониии, вызываемой новым типом коронавируса, прибыл в Ухань для инспекции и контроля работ по борьбе с эпидемией", - говорится в сообщении правительства.
Премьер также посетил больных и медиков.
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