Установлена личность мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей в московском аэропорту "Шереметьево", однако его еще не нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ранее сообщалось, что мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в "Шереметьево" двух своих детей - мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.

Семья на учете не состояла

Семья двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре , которых отец оставил в аэропорту "Шереметьево" , не состояла на учете как неблагополучная, сообщили РИА Новости в администрации города.

По словам собеседника агентства, воспитанием детей занимался отец, который ездил на заработки вахтовым методом.

В отношении матери детей в 2017 году комиссия рассматривала протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока мать выходила за хлебом в магазин. Женщина получила предупреждение.

По данным РЕН ТВ , между мужчиной и его супругой имелись разногласия. Утверждается, что в 2016 году женщина сбежала от мужа, однако уже в следующем году на страницах супругов в социальных сетях стали появляться совместные фотографии.

Старший мальчик до последнего момента посещал школу, младший — ходил в детский сад.

Судьба детей

Власти Хабаровского края решают вопрос с возвращением в край детей, которых отец оставил в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что пока не нашлось родственников, готовых взять под опеку двух мальчиков, оставленных в аэропорту "Шереметьево", они будут определены в детский дом.

Она уточнила, что документы на детей были получены.

Финансовые проблемы

В воскресенье мужчина оставил сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. На детей обратили внимание пассажиры аэропорта. Позднее о брошенных братьях стало известно службе безопасности.

При детях он оставил все документы, в том числе копию своего паспорта, их свидетельства о рождении, а также записку с объяснением своего поступка. По словам мужчины, из-за финансовых проблем он не может содержать детей.