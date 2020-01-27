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2020-01-27T06:31+0300
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Установлена личность мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
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РИА Новости

Установлена личность мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"

06:31 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей в московском аэропорту "Шереметьево", однако его еще не нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Ранее сообщалось, что мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в "Шереметьево" двух своих детей - мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.

Семья на учете не состояла

Семья двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в аэропорту "Шереметьево", не состояла на учете как неблагополучная, сообщили РИА Новости в администрации города.
По словам собеседника агентства, воспитанием детей занимался отец, который ездил на заработки вахтовым методом.
В отношении матери детей в 2017 году комиссия рассматривала протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока мать выходила за хлебом в магазин. Женщина получила предупреждение.
По данным РЕН ТВ, между мужчиной и его супругой имелись разногласия. Утверждается, что в 2016 году женщина сбежала от мужа, однако уже в следующем году на страницах супругов в социальных сетях стали появляться совместные фотографии.
Старший мальчик до последнего момента посещал школу, младший — ходил в детский сад.
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Судьба детей

Власти Хабаровского края решают вопрос с возвращением в край детей, которых отец оставил в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что пока не нашлось родственников, готовых взять под опеку двух мальчиков, оставленных в аэропорту "Шереметьево", они будут определены в детский дом.
Она уточнила, что документы на детей были получены.
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Финансовые проблемы

В воскресенье мужчина оставил сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. На детей обратили внимание пассажиры аэропорта. Позднее о брошенных братьях стало известно службе безопасности.
При детях он оставил все документы, в том числе копию своего паспорта, их свидетельства о рождении, а также записку с объяснением своего поступка. По словам мужчины, из-за финансовых проблем он не может содержать детей.
По данным прокуратуры, в настоящий момент дети находятся в одной из подмосковных больниц.
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МВД РФКомсомольск-на-АмуреШереметьево (аэропорт)Происшествия
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