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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
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РИА Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

06:25 27.01.2020 (обновлено: 09:24 27.01.2020)
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
По состоянию на 7:17 мск апрельские фьючерсы на Brent упали на 3,41% — до 58,62 доллара за баррель, WTI — на 2,29%, до 52,95 доллара.
Инвесторы опасаются, что быстрое распространение нового заболевания может негативно отразиться на мировой экономике, включая спрос на углеводороды.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй).
Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.
По последним данным, от 2019-nCoV умерли 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысячи. Как сообщали власти, вспышка вступила в "сравнительно серьезную и сложную стадию".
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, Соединенных Штатах, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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