Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.

Это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.

По состоянию на 7:17 мск апрельские фьючерсы на Brent упали на 3,41% — до 58,62 доллара за баррель, WTI — на 2,29%, до 52,95 доллара.

Инвесторы опасаются, что быстрое распространение нового заболевания может негативно отразиться на мировой экономике, включая спрос на углеводороды.

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй).

Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.

По последним данным, от 2019-nCoV умерли 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысячи. Как сообщали власти, вспышка вступила в "сравнительно серьезную и сложную стадию".