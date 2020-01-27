Власти китайской провинции Хубэй отменили регистрацию браков 2 февраля

ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Управление гражданской администрации провинции Управление гражданской администрации провинции Хубэй , где произошла вспышка нового типа коронавируса , отменило регистрацию браков, запланированных на 2 февраля, следует из опубликованного заявления ведомства.

Многие влюбленные в Китае надеялись зарегистрировать свой брак 2.02.2020 года, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой "я люблю тебя, люблю тебя", встречается "раз в тысячу лет".

Несмотря на то, что это был выходной, сначала правительство провинции решило "ради любви" все же принимать на 2 февраля заявки на регистрацию браков.

"В соответствии с требованиями штаба по профилактике и нераспространению нового типа коронавируса принято решение в пределах провинции отменить регистрацию браков, запланированных на 2 февраля", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

Тем временем в управлении гражданской администрации города Ухань, который является очагом эпидемии, заявили, что брак можно зарегистрировать через сайт государственных услуг.

Там подчеркнули, что счастье строится на взаимной любви, и каждый день для регистрации брака неповторим.