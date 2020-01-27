Власти китайской провинции Хубэй отменили регистрацию браков 2 февраля

ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Управление гражданской администрации провинции Хубэй, где произошла вспышка нового типа коронавируса, отменило регистрацию браков, запланированных на 2 февраля, следует из опубликованного заявления ведомства.
Многие влюбленные в Китае надеялись зарегистрировать свой брак 2.02.2020 года, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой "я люблю тебя, люблю тебя", встречается "раз в тысячу лет".
Несмотря на то, что это был выходной, сначала правительство провинции решило "ради любви" все же принимать на 2 февраля заявки на регистрацию браков.
"В соответствии с требованиями штаба по профилактике и нераспространению нового типа коронавируса принято решение в пределах провинции отменить регистрацию браков, запланированных на 2 февраля", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
Тем временем в управлении гражданской администрации города Ухань, который является очагом эпидемии, заявили, что брак можно зарегистрировать через сайт государственных услуг.
Там подчеркнули, что счастье строится на взаимной любви, и каждый день для регистрации брака неповторим.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 2744 человек, 80 из них скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.