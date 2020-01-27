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Южная Корея подтвердила четвертый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

Южная Корея подтвердила четвертый случай заражения коронавирусом

06:15 27.01.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 27 янв – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала четвертый случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.
В воскресенье сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала третий случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Два пациента прибыли в страну из Китая и были задержаны в аэропорту, еще у одного человека симптомы проявились уже после въезда в страну.
Как сообщила KCDC, четвертым зараженным стал 55-летний гражданин Южной Кореи, который посетил Ухань, а 20 января вернулся. На тот момент у него не проявлялись симптомы заболевания, поэтому он беспрепятственно въехал в страну. С 25 января у него появился жар и мышечные боли, о чем он сообщил в общественный центр здравоохранения, где его поставили на учет. С 26 января боли усилились, а врачи поставили мужчине диагноз пневмония, после чего провели анализы, которые подтвердили заражение коронавирусом 2019-nCoV.
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KCDC в связи с этим объявила весь Китай областью распространения вируса, меры карантинного контроля на границе будут усилены. Теперь проверять на наличие вируса будут даже тех пассажиров, которые показывают слабовыраженные признаки заболевания. Сейчас медики пытаются установить всех, с кем контактировали двое въехавших в страну мужчин, чтобы проверить всех на наличие вируса. Пока установлены 74 человека, которые общались с третьим зараженным. Один из них – работник отеля - проявляет симптомы, похожие на те, что вызывает вирус, поэтому проходит проверку. В отеле провели дезинфекцию.
Помимо этого, 56 человек были проверены как потенциальные зараженные, но у них не обнаружили наличие вируса.
Ранее МИД Южной Кореи повысил до третьего "красного" уровня степень опасности для всей китайской провинции Хубэй, включая город Ухань, и посоветовал уже находящимся в провинции гражданам эвакуироваться, если только их не удерживают там "срочные дела". Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку.
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Власти Китая временно приостановили транспортное сообщение в Ухане. Авиакомпания Korean Air также отменила свои рейсы в зараженный город до 31 января. Агентство Ренхап сообщило со ссылкой на источники, что южнокорейское правительство рассматривает вариант и ведет переговоры с Китаем об эвакуации своих оставшихся в Китае граждан на специальном чартерном рейсе. По сообщениям, в регионе остаются до 500 южнокорейцев, более 400 из которых заявили о согласии покинуть Китай, если будет такая возможность.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 2744 человек, 80 из них скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайВ мире
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