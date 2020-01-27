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Туризм
2020-01-27T06:15+0300
https://ria.ru/20200127/1563904632.html
Ctrip из-за коронавируса запустило программу бесплатной отмены броней
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РИА Новости

Ctrip из-за коронавируса запустило программу бесплатной отмены броней

06:01 27.01.2020 (обновлено: 06:15 27.01.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Крупнейшее в Китае туристическое агентство Ctrip в связи со вспышкой нового коронавируса запустило специальную программу бесплатной отмены бронирований и предлагает другим компаниям по всему миру присоединиться к ней, его заявление Ctrip поступило в РИА Новости.
"Свыше 30 регионов уже ввели высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Введены ограничения на поездки, закрыты туристические объекты и отменены развлекательные мероприятия, ведется контроль за передвижениями людей, перекрываются пути распространения болезни", - заявили в Ctrip.
Подчеркивается, что ситуация постепенно становится международной проблемой, так как заражения выявлены уже и за пределами Китая, в том числе во Франции, Австралии, Канаде, США, Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее и Малайзии.
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"Управление гражданской авиации Китая распорядилось, чтобы все авиакомпании и агентства в полном объеме возместили пассажирам расходы по уже приобретенным билетам. Министерство культуры и туризма Китая также потребовало ото всех туристических агентств приостановить продажу групповых туров и туристических продуктов "авиабилет + гостиница". Вспышка нового типа коронавируса серьезно повлияла на планы поездок", - пояснили в агентстве.
В связи с необходимостью предотвратить распространение вируса, а также для обеспечения здоровья и безопасности своих клиентов Trip.com Group запустила инициативу по обеспечению гарантии отмены бронирований.
"В рамках этой инициативы мы просим глобальных операторов предложить политику бесплатной отмены клиентам, которые забронировали поездки с датой регистрации до начала февраля. Мы считаем это ответственным откликом на развивающийся кризис", - сообщили в компании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайВ мире
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