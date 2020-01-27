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Временный президент Боливии отправила правительство в отставку
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РИА Новости

Временный президент Боливии отправила правительство в отставку

05:39 27.01.2020
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© AP Photo / Juan KaritaЖанин Аньес
Жанин Аньес
© AP Photo / Juan Karita
Жанин Аньес. Архивное фото
МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес отправила правительство в отставку и заявила, что представит новый кабинет в ближайшем времени, сообщило гостелерадио Боливии (RTP).
"Президент Жанин Аньес подала ходатайство об отставке министров. Она утвердит правительственную команду в кратчайшие возможные сроки для достижения целей, поставленных в начале правления", - говорится в сообщении в Twitter.
Ранее в отставку по собственной инициативе ушла министр связи Роксана Лисаррага, несогласная с решением президента баллотироваться на предстоящих выборах.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
25 января, 04:36
Временный президент Боливии Аньес решила баллотироваться на выборах
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