Временный президент Боливии отправила правительство в отставку

МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Временный президент Боливии Временный президент Боливии Жанин Аньес отправила правительство в отставку и заявила, что представит новый кабинет в ближайшем времени, сообщило гостелерадио Боливии (RTP).

"Президент Жанин Аньес подала ходатайство об отставке министров. Она утвердит правительственную команду в кратчайшие возможные сроки для достижения целей, поставленных в начале правления", - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в отставку по собственной инициативе ушла министр связи Роксана Лисаррага, несогласная с решением президента баллотироваться на предстоящих выборах.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.