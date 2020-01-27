Оставленных в "Шереметьево" мальчиков определят в детский дом

ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Родственников, которые готовы взять под опеку двоих мальчиков из Родственников, которые готовы взять под опеку двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре , оставленных в аэропорту " Шереметьево ", пока не нашлось, поэтому их определят в детский дом, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

"Мы получили документы на детей. В настоящий момент никто из родственников детей не заявил о желании взять на себя ответственность за детей и забрать их под опеку, поэтому по возвращении в Хабаровский край они, скорее всего, будут помещены в детский дом или интернат. Но сначала медики определят состояние здоровья братьев", - сказала Трегубенко.

Она отметила, что власти региона решают вопрос с доставкой мальчиков в Хабаровск.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двоих мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК и Хабаровская краевая прокуратура начали проверки.

Ранее в понедельник администрация Комсомольска-на-Амуре сообщила, что дети не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Воспитанием детей занимался отец. Он неоднократно выезжал на заработки вахтовым методом. Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, когда уезжал, и забирал их по возвращении.