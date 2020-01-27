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Оставленных в "Шереметьево" мальчиков определят в детский дом
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РИА Новости

Оставленных в "Шереметьево" мальчиков определят в детский дом

05:29 27.01.2020 (обновлено: 05:37 27.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Родственников, которые готовы взять под опеку двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, оставленных в аэропорту "Шереметьево", пока не нашлось, поэтому их определят в детский дом, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
"Мы получили документы на детей. В настоящий момент никто из родственников детей не заявил о желании взять на себя ответственность за детей и забрать их под опеку, поэтому по возвращении в Хабаровский край они, скорее всего, будут помещены в детский дом или интернат. Но сначала медики определят состояние здоровья братьев", - сказала Трегубенко.
Она отметила, что власти региона решают вопрос с доставкой мальчиков в Хабаровск.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двоих мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК и Хабаровская краевая прокуратура начали проверки.
Ранее в понедельник администрация Комсомольска-на-Амуре сообщила, что дети не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Воспитанием детей занимался отец. Он неоднократно выезжал на заработки вахтовым методом. Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, когда уезжал, и забирал их по возвращении.
Старший ребенок посещал школу, а младший - детский сад. В конце прошлой недели отец забрал документы из школы и сказал, что они уезжают в Москву, где есть жилье и можно найти работу.
Аэропорт Шереметьево
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиКомсомольск-на-АмуреХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
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