Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T05:24+0300
https://ria.ru/20200127/1563904497.html
Генпрокуратура может увеличить сумму иска к экс-мэру Владивостока
https://cdn25.img.ria.ru/images/155250/63/1552506395_0:384:2877:2002_1036x0_80_0_0_4581780bc8eb65e582d52869c7eb2775.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура может увеличить сумму иска к экс-мэру Владивостока

05:24 27.01.2020
2060
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в суде
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в суде
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в суде. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Генпрокуратура может увеличить сумму заявленного иска в 3,2 миллиарда рублей к осужденному экс-мэру города Игорю Пушкареву и его предполагаемым соучастникам, сообщил на заседании по рассмотрению иска в Советском районном суде Владивостока представитель ГП.
Представители ответчиков предоставили три ходатайства об отмене ареста имущества компаний, мотивируя их в том числе риском банкротства и невозможностью выплачивать зарплату сотрудникам предприятий, а также несоразмерностью суммы иска и стоимости имущества компаний.
Представитель ГП попросил в удовлетворении ходатайства отказать, отметив, что у истца есть право корректировать сумму иска. "В настоящее время сумма иска перепроверяется экспертным путем... Возможно, сумма иска будет скорректирована в сторону увеличения", - сказал представитель прокуратуры. Он добавил, что предприятия "Востокцемента" работают в штатном режиме, арест на счета не накладывался.
Суд определил отложить разрешение ходатайства до возвращения из Приморского краевого суда материалов дела об обжаловании ареста имущества.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы
22 января, 07:29
Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье
Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала Генпрокуратура. Ответчиками по иску выступают экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия.
Ранее сообщалось, что в отделе судебных приставов возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных листов, выданных Советским районным судом, о наложении ареста на недвижимое имущество предприятий АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Спасскцемент". Это обеспечительная мера до вступления в законную силу решения суда, поясняли в УФССП.
В начале апреля Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников - 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015‬ годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.
Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
9 декабря 2019, 11:24
Суд арестовал имущество трех предприятий по иску ГП к Пушкареву
1422012
Обсудить 2
Игорь ПушкаревГенеральная прокуратура РФВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Генеральный директор петербургского ОАО Метрострой Николай Александров
Экс-главу петербургского "Метростроя" отпустили под домашний арест
Аэропорт Шереметьево
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Аэропорт Шереметьево
Оставленных в "Шереметьево" мальчиков определят в детский дом
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони
Берлускони: результаты выборов требуют смены правительства Италии
Джон Болтон
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Аэропорт Шереметьево
СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"
Иракские военные у посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Жанин Аньес
Временный президент Боливии отправила правительство в отставку
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством
Ctrip из-за коронавируса запустило программу бесплатной отмены броней
Коридор в больнице
Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом
Альянс патриотов Грузии протестует против IRI и NDI у здания посольства США в Тбилиси
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
Добыча нефти
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Лента новостейМолния