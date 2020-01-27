Генпрокуратура может увеличить сумму иска к экс-мэру Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Генпрокуратура может увеличить сумму заявленного иска в 3,2 миллиарда рублей к осужденному экс-мэру города Игорю Пушкареву и его предполагаемым соучастникам, сообщил на заседании по рассмотрению иска в Советском районном суде Владивостока представитель ГП.

Представители ответчиков предоставили три ходатайства об отмене ареста имущества компаний, мотивируя их в том числе риском банкротства и невозможностью выплачивать зарплату сотрудникам предприятий, а также несоразмерностью суммы иска и стоимости имущества компаний.

Представитель ГП попросил в удовлетворении ходатайства отказать, отметив, что у истца есть право корректировать сумму иска. "В настоящее время сумма иска перепроверяется экспертным путем... Возможно, сумма иска будет скорректирована в сторону увеличения", - сказал представитель прокуратуры. Он добавил, что предприятия "Востокцемента" работают в штатном режиме, арест на счета не накладывался.

Суд определил отложить разрешение ходатайства до возвращения из Приморского краевого суда материалов дела об обжаловании ареста имущества.

Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала Генпрокуратура. Ответчиками по иску выступают экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия.

Ранее сообщалось, что в отделе судебных приставов возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных листов, выданных Советским районным судом, о наложении ареста на недвижимое имущество предприятий АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Спасскцемент". Это обеспечительная мера до вступления в законную силу решения суда, поясняли в УФССП.

В начале апреля Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников - 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.

Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015‬ годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.